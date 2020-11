Leedus 897 koroonapositiivset, viis inimest suri

Möödunud ööpäevaga tehti Leedus 4933 koroonaviiruse testi, millest 897 osutus positiivseks, teatas Leedu rahvusringhääling LRT.

Kokku on Leedus pandeemia algusest tehtud üle miljoni koroonatesti ja nakatumisi on tuvastatud 17 435.

COVID-19 tõttu on surnud Leedus 175 inimest. Veel 61 inimest suri muudel põhjustel, kuid neil oli ka koroonaviirus.

Leedu viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta kerkis 324,4-le.

Lätis 171 nakatumist ja kaks koroonasurma

Lätis tuli ööpäevaga juurde 171 positiivse koroonatesti andnud inimest. Suri kaks inimest.

Lätis tehti kokku 5235 Covid-19 uuringut ning positiivsete juhtumite osakaal oli 3,3 protsenti.

Läti rahvusringhäälingu LSM teatel suri koroonaviiruse tõttu kaks inimest, kellest üks oli vanuserühmas 70-75 aastat ja teine vanuserühmas 85-90 aastat.

Pandeemia algusest on Lätis surnud koroonaviirusesse 79 inimest.

Ööpäevaga viidi haiglasse veel 36 patsienti ja nüüd on haiglates ravil kokku koroonaviirusega 249 patsienti. Neist 13 on raske haiguse kulgemisega.

Lätis on alates pandeemia algusest haigestunud koroonaviirusesse 6439 inimest, kellest 1444 on paranenud.

Läti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 147,1.

Soomes 237 nakatumist ja üks koroonasurm

Soomes lisandus 237 uut nakatumist ning pandeemia algusest on nakatumine tuvastatud 16 637 juhul, vahendas Helsingin Sanomat.

Uutest nakatumistest teatas 46 omavalitsust. Enim nakatumisi lisandus Helsingis (32), Espoos (29) ja Tamperes (20).

Möödunud ööpäevaga suri Soomes koroonaviiruse tõttu üks inimene, kokku on pandeemia algusest surnud Soomes 359 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Soome viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 50,3 ja kui pisiriik Vatikan kõrvale jätta, on see Euroopa madalaim näitaja.