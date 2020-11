Leedu võib laupäeval karantiini minna

"Valitsuse kokku kutsutud meedikute töörühm esitas oma ettepanekud, mida me kõik toetasime. Me sooviksime hoiduda selliste meetmete kehtestamisest, kuid peame kuulama arstide ning töörühma ekspertide nõuandeid ja meil ei ole muid alternatiive," ütles Skvernelis teisipäeval Leedu ringhäälingu vahendusel.

Leedus äsja toimunud valimised kaotanud Skvernelis ütles juba laupäeval, et teeb valitsusele ettepaneku tugevdada piiranguid omavalitsustes, milles koroonaviirus on kõige laiemalt levinud ning mis on kuulutatud punaseks tsooniks ning samuti kollase tsooni omavalitsustes. Skvernelis ütles, et on veendunud vajaduses piiranguid karmistada.

Peaministri sõnul peaks üleriiklikud karantiinimeetmed jõustuma nädala lõpus, ööl vastu laupäeva ning jääks kestma vähemalt kolm nädalat. Skvernelise sõnul keelataks karantiini jõustamisel rohkem kui kümne inimese ehk mitte rohkem kui kahe perekonna osalusel kokkusaamised, kirikud hakkaksid teenistusi läbi viima interneti teel, söögikohad suletaks ning tööle jääks ainult toidu kojuveo teenus.

Samuti tehakse valitsusel ettepanek peatada spordiklubide, ujulate ja veekeskuste, tantsu- ja laulustuudiote tegevus, välja arvatud meditsiinilisel otstarbel töötavad asutused. Hotellide tööd ei peatata, küll aga keelatakse gruppide teenindamine ning toitu pakutakse ainult kaasaviimiseks.

Haridussüsteemis jäetakse tööle algkoolid ja lasteaiad, vanemad kooliastmed jäävad osalisele distantsõppele. Kõrgkoolidel soovitab valitsus jätkata distantsõppel, samuti soovitatakse sulgeda muuseumid, kinod ja teatrid, raamatukogud hakkaksid teenust pakkuma ainult distantsmeetodil.

Täpsemad nõuded avalikustab valitsus kolmapäeval, pärast otsuse vastuvõtmist.

Skvernelis rääkis, et teiste riikide kogemuse kohaselt võib karmima karantiini kehtestamisel esimesi tulemusi näha juba nädala möödumisel.

Leedus on koroonaviirusega nakatumine viimastel nädalatel järsult kasvanud. Teisipäeval teatati 897 uuest nakatunust. Leedu kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on Euroopa haiguste ennetamise ja tõrje keskuse (ECDC) andmeil 316.