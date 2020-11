Leedu läheb laupäeval karantiini

"Arvestades COVID-19 ebasoodsat epidemioloogilist olukorda, teeme ettepaneku karantiini kehtestamiseks kogu Leedus," ütles tervishoiuminister Aurelijus Veryga valitsuse istungi alguses oma ettepanekuid tutvustades. Praegu kehtivad karmimad karantiinimeetmed 21 Leedu omavalitsuses 60-st, sealhulgas Vilniuses, Kaunases ja Klaipedas, vahendas Leedu ringhääling LRT.lt.

"See ei ole midagi, mille pärast õnnelik olla. Nüüd on kõik meie kätes, edu sõltub sellest, kui hoolikalt me järgime korraldusi ja soovitusi," ütles Leedu peaminister Saulius Skvernelis.

Karantiini ajal kehtivad LRT.lt andmeil järgmised nõuded:

- Inimestel soovitatakse hoiduda koduvälistest kontaktidest. Eraviisilised kokkusaamised peaksid piirduma kahe leibkonnaga ning maksimaalselt kümne inimesega.

- Liikumine Leedus on lubatud, kuid soovitav on hoiduda ebavajalikust reisimisest.

- Söögikohtadel on lubatud pakkuda toitu ainult kaasa ostmiseks.

- Supermarketitel ja apteekide suhtes piiranguid ei kehtestata, aga muud kaubandusasutused peavad jälgima kundede arvu, et iga inimese kohta oleks vähemalt 10 ruutmeetrit pinda.

- Samuti ei suleta juuksureid, ilusalonge ega tätoveerimistöökodasid, kuid ka need peavad jälgima klientide teenindamisel ohutusnõudeid.

- Spordisaalid, ujulad, veekeskused, muuseumid, kinod ja teatrid suletakse.

- Spordivõistlused on lubnatud ainult ilma pealtvaatajateta.

- Lasteaiad ning algkoolid jäävad avatuks, keskkoolides peab pool õppetööst toimuma distantsõppel. Kõrgkoolides tuleb kogu õppetöö viia distantsõppele.

- Tervishoiuasutused peavad jätkama vajalikku ravi, samas mitte-hädavajalikud protseduurid võib ära jätta, et tagada piisavad vahendid COVID-19-ga võitlemiseks. Haiglas võib külastada ainult väga raskelt haigeid, lapsi ja sünnitusmajas viibijaid.

- Ühistranspordis tuleb piirata reisijate hulka selliselt, et inimeste vahel saaks hoida ühemeetrist vahemaad, keelatud on ühistranspordis seismine.

- Näomaskide kandmine muutub kohustuslikuks kogu avalikus ruumis, sealhulgas ka tänaval. Maski ei pea kandma kuni kuueastased lapsed, samuti treeningute ajal, linnadest väljaspool, kus saab hoida vähemalt 20-meetrist distantsi.

Uudisteagentuur Reuters lisas, et avalikkuses keelatakse rohkem kui viie-inimeselised kogunemised, erandiks on pulmad ja matused, kuhu võib koguneda kuni kümme inimest.

Leedus on viimastel nädalatel koroonaviirusega nakatumine järsult kasvanud. Euroopa haiguste ennetamise ja tõrje keskuse (ECDC) andmeil oli kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta kolmapäeval Leedus 340,9, Lätis 147,4 ja Eestis 75,3.

Läti valitsus arutab oma koroonapiirangute karmistamist reedel.