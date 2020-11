Bideni meeskonna kinnitusel on nad võidukursil

USA demokraatide presidendikandidaadi Joe Bideni kampaaniameeskonna juht kinnitas, et Biden on üleriiklikul võidukursil, eeldades oma võitu Michigani (16 valijameest), Wisconsini (10) ja Pennsylvania (20) osariigis.

Bideni kampaaniajuht Jennifer O'Malley Dillon ütles pressikonverentsil, et Bidenil peaks kolmapäeva õhtuks koos olema rohkem kui 270 valijamehe hääled, mis tagaks võidu valijameeste kogus.

Dillon lisas, et Biden on juba sisuliselt võitnud Wisconsinis (10 valijameest) ja oodata on võitu ka Nevada osariigis (6).

Hetkel on asjalehe The Wall Street Journal andmeil Bidenil olemas 238 valijameest, president Donald Trumpil 213.

Lisaks eelnimetatutele on valimistulemus teadmata veel Georgia (16), Põhja-Carolina (15) ja Alaska (3) osariigis.