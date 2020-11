Eestis elavad ameeriklased ei usu valimispettuse võimalust

USA president Donald Trump on algatanud tosin kohtuasja valimiste aususe küsimuses. Peamiselt on tegu valijate registreerimise ja posti teel saadetud häälte arvestamisega võtmeosariikides. Aktuaalne Kaamera küsitles Eestis elavaid ameeriklasi, nende seas ka üht vabatahtlikku valimisinspektorit, kes on töötanud kahtedel presidendivalimistel.

Kui valimisvõitlus on väga tasavägine, võib ka väike hulk hääli kaalukaussi kallutada. Politoloog Mathhew Crandall meenutab, et hääli loeti uuesti üle 20 aastat tagasi, kui vastaskandidaadid olid Al Gore ja George W. Bush, siis tollal olid kahtluse all Florida kuus miljonit häält, millest Bushi võidu tõid 500.

"Ja tõesti oli näha, et terve valimiste tulemus sõltub sellest vaidlusest. Praegu on mitu osariiki, mille tulemus peaks muutuma. Ja praegu ei ole sellist tõsist vaidlust. Mis siis juhtub, kui ta ei astu tagasi, seda ma ei oska öelda," ütles Tallinna Ülikooli rahvusvaheliste suhete dotsent Crandall.

Tallinnas elav Mark Goldberg on vabatahtlik valimisinspektor. Ta lendas Ameerikasse nii eelmiste kui ka tänavuste presidendivalimiste ajal. Seekord registreeris ta valijaid Californias, kus 600 hääletajat tuli jaoskonda, 300 hääletas posti teel.

"Meie jaoskonnas tegelesin ise kolme inimesega, kes üritasid hääletada teist korda. Nad kõik olid Vabariiklikust parteist. Me tabasime nad, meil oli toimiv kontrollisüsteem ja nad tunnistasid, et olid juba enne hääletanud," rääkis Goldberg.

Goldberg lisas, et alati tuleb ette sullereid, kuid temal pole põhjust kahelda USA valimiste aususes põhimõtteliselt: "Selle põhjal, mida ma nägin mitte ainult praegustel vaid ka eelmistel valimistel, kui ma töötasin valimisjaoskonnas, ütlen, et need olid ausad ja õiglased. Keegi ei peaks selles kahtlema."

Veel üks Eestis elav ameeriklane - David O'Brock arvab, et massiivset valimispettust on Ameerikas keerukas korraldada: 50 osariigil on igaühel oma reeglid, valimisi korraldavad aga neis asuvad maakonnad ning valimissedelitel on rohkem kui üks küsimus.

"Kas sel aastal makse tõstame või kas legaliseerime midagi," tõi ta näiteid valimispäeval kodanikele antud küsimustest. "Nii et proovida mingit kokkumängu teha isegi ühes osariigis - kõik need maakonnad, et võltsida ainult ühte küsimust - minu arust on see täiesti võimatu," leidis O'Brock.

Crandall ütleb, et 8. detsembril kinnitab iga osariik oma valimistulemused. Vabariiklased ootavad 9. detsembrini, mil saabub tõe hetk, kui tulemused avalikustatakse.

"Enamus vabariiklasi on lihtsalt ettevaatlikud. Nad eriti ei taha minna Trumpi vastu. Samuti ei taha minna valijate vastu, kes on Trumpi toetajad. On mõned valimised, mis on veel ees. Georgia osariigis on kahe senaatori valimised. Praegu ei ole õige aeg, et vihastada oma valijaid," märkis Crandall.