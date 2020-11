USA presidendivalimisi jälgitakse tähelepanelikult ka Moskvas. Tavaliselt arvatakse, et Kremlil on lihtsam suhelda vabariiklasest presidendiga. Nii ei pruugi see aga enam olla.

Moskva silmis on Trumpi peamine pluss see, et tema on juba tuttav partner.

"Trump on Moskva jaoks mugavam, sest ta on ennustav kandidaat. Ikka neli aastat Moskva temaga kuidagi töötas. Selle aja jooksul ta näitas, et temaga teoreetiliselt oleks võimalik kokku leppida kui vene+ameerika suhted ei oleks nii rasked. Edasi ootavad teatud probleemid raketilepega, aga seda on oodata ja Moskvale see on selge," rääkis Poliitilise analüütika keskuse juhtiv ekspert Mihhail Zahharov.

Bideni võit tähendaks Moskva jaoks uusi probleeme, nagu uusi sanktsioone ja jutte sõnavabadusest ja demokraatlikest vabadustest Venemaal.

"Bidenilt võib oodata probleeme Venemaa jaoks USA välispoliitikas - Süürias, Liibüas ja mujal, kus Kreml peab enda jaoks tähtsaks sekkuda," lisas Zahharov.

Samal ajal valimiste tulemused ei mõjuta oluliselt suhteid Moskva ja Washingtoni vahel. Politoloog Gleb Kuznetsovi sõnul on olemas ühine arusaam, et Venemaa on oht Lääne maailma ja USA jaoks.

"Ja mis vahe siis on, kas Valges Majas istub demokraat või vabariiklane? See ei ole absoluutselt tähtis, sest mõlemad hakkavad liikuma selle ühise arusaama raames," lisas ta.