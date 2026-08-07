X!

USA senat võttis vastu ulatusliku Moskva-vastaste sanktsioonide eelnõu

Välismaa
Kapitoolium
Kapitoolium Autor/allikas: Urmet Kook
Välismaa

USA senat võttis reedel vastu laiaulatusliku sanktsioonipaketi, mis on suunatud Venemaa energiatulude vastu.

Eelnõu liigub nüüd edasi esindajatekotta, kuigi hääletust seal kongressi suvepuhkuse tõttu enne septembri algust ei toimu.

Pakett kehtestaks sanktsioonid Venemaa ametnikele, oligarhidele, finantsasutustele ja niinimetatud varilaevastikule, mida kasutatakse Moskva naftaekspordi piirangutest kõrvalehoidmiseks. Samuti lubaks see president Donald Trumpil kehtestada kuni 500-protsendised tollimaksud Venemaa impordile, sealhulgas gaasile ja naftale.

Eriti oluline on, et sanktsioonid võimaldaksid Trumpil kehtestada kuni 100-protsendised tollimaksud kaupadele, mis pärinevad Venemaa nafta ja gaasi suurimatelt ostjatelt, sealhulgas sellistelt riikidelt nagu Hiina ja India.

Toetajate sõnul on energiatulude lämmatamine hädavajalik, et nõrgestada Vene režiimi juhi Vladimir Putini võimet rahastada juba viiendat aastat kestvat sõda Ukrainas.

Kui eelnõu seaduseks saab, oleksid sanktsioonide sihtmärkide seas nii Putin ise kui ka teised tippametnikud.

Eelnõu on nimetatud senaator Lindsey Grahami järgi, kes suri 11. juulil pärast seda, kui oli üle aasta sellele toetust kogunud.

Veidi enne oma surma teatas Graham, et on jõudnud Valge Majaga kokkuleppele teksti muudetud versiooni osas, mis hõlmab ka olemasolevate sanktsioonivolituste laiendamist, mille eesmärk on piirata Iraani energia- ja relvasektori rahastamist.

Senaatori õe Darline Grahami jaoks, kes tema koha kongressis üle võttis, austab eelnõu lõplik vastuvõtmine mitte ainult tema venda, "vaid edendab ka rahu, lõigates ära Venemaa sõjamasina rahastuse".

Demokraadist senaator Jeanne Shaheen, kes on senati välissuhete komitee liige, ütles, et eelnõu "annab väga tugeva löögi Venemaa energia- ja finantssektorile".

"Vladimir Putin mõistab ainult jõudu ja ta reageerib ainult survele," lisas Shaheen. "See seadus on meie parim võimalus lõpuks Venemaa sõjamasin põlvili suruda ja sundida Putin läbirääkimiste laua taha."

Venemaa saatkond Ühendriikides mõistis eelnõu hukka, öeldes, et see "teeb praegusele USA administratsioonile karuteene".

Moskva on ka suurenenud Euroopa surve all, kuna Euroopa Liit leppis eelmisel kuul kokku uues sanktsioonide voorus, kuigi varasemate karmimate ettepanekutega võrreldes leebemas.

Paketi, mis on EL-i 21. alates Moskva 2022. aasta sissetungist, vastuvõtmine venis liikmesriikide arvukate vastuväidete tõttu mitmesugustele kavandatud elementidele.

See keskendub nafta hinnalae taseme külmutamisele, et takistada Moskval Iraani sõjast tingitud naftahindade tõusust kasu lõikamast.

Diplomaatide sõnul ületati viimane takistus pärast seda, kui Kreekale tehti erand, mis lubab laevandusettevõtetel jätkata Venemaa veeldatud maagaasi transporti Arktikast.

Uus pakett on suunatud ka Moskva finantssektorile ja krüptoettevõtetele ning lisab sõja tõttu musta nimekirja veel kümneid Venemaa ametnikke.

Kavandatud laiaulatuslik viisakeeld pandi aga riiulile.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: BNS

Samal teemal

SUVEKONTSERT

ela kaasa

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

21:05

Elon Musk ei luba Ukrainal kasutada Starlinki Venemaa ründamiseks

20:59

Käärlöök aitas teiseks tõusnud Kaljul Narvas võidu vormistada

20:14

Hiline rünnak tõstis Volleringi viimaseks etapiks napi eduga liidrisärki

19:51

USA senat kinnitas Todd Blanche'i justiitsministriks

19:43

Rumeeniast tulnud droon plahvatas Bulgaarias gaasitoru lähedal

19:35

Viinistu kunstisadama Tünnigaleriis avati Andres Sütevaka näitus

19:31

Shein sai West Hami vastu karikasarjas kirja täismängu

18:59

Klavanite dünastia sai kolmanda põlvkonna koondislase

18:35

USA Senat kiitis heaks Vene naftatulusid vähendavad sanktsioonid

18:30

Päevakaja (08.08.2026 18:00:00)

tule tööle

eesti raadio äpp

otse uudistemajast

taustajutud

Loetumad uudised

07.08

Omniva asus klientide pakke kümnete kilomeetrite kaugusele ümber suunama

07.08

USA senat võttis vastu ulatusliku Moskva-vastaste sanktsioonide eelnõu

09:21

Madise: ma ei taotle presidendiametit, kuid olen vajadusel valmis kaaluma

15:19

Venemaa rünnakus Kiievile oli vähemalt neli hukkunut Uuendatud

07.08

"Pealtnägija" alustab hooaega uuenenud koosseisuga

07.08

Ülevaade: kas valida talveks fikseeritud elektrihind või börsipakett

13:58

Swedbanki internetiteenused olid laupäeval kättesaamatud Uuendatud

06:10

Tallinna strateegiakeskus otsib ligi miljoni euro eest turundajaid

07.08

Saksamaa kutsus Balti riigid ja Poola julgeolekukõnelustele

07.08

WSJ: USA luure hinnangul võib Ukrainas hätta jäänud Putin asuda NATO-t testima

ilmateade

SPORT

20:59

Käärlöök aitas teiseks tõusnud Kaljul Narvas võidu vormistada

20:14

Hiline rünnak tõstis Volleringi viimaseks etapiks napi eduga liidrisärki

19:31

Shein sai West Hami vastu karikasarjas kirja täismängu

18:59

Klavanite dünastia sai kolmanda põlvkonna koondislase

loe: kultuur

19:35

Viinistu kunstisadama Tünnigaleriis avati Andres Sütevaka näitus

13:36

Pärnu kirjandusfestival võtab ette naiskirjanduse, Siuru ja Valgre

12:31

Arvustus. Hõbe peegeldab loovuse valgust

12:02

Andra Teede: loodan, et "Nüüd õpin Mustamäel" sütitab noortes sädeme

loe: eeter

15:08

Signed-Johanna Hecht: ma ei tule lihtsalt koristama, ma tulen appi

12:02

Andra Teede: loodan, et "Nüüd õpin Mustamäel" sütitab noortes sädeme

09:06

Jupiter teeb otseülekande erivajadusega inimeste laulu- ja tantsupeolt

07.08

Ingrid Kalev: väntorelit mängides pole võimalik jääda raskemeelseks

Raadiouudised

18:30

Võrumaal Antslas algas Hauka laat

18:30

Soojenevad veed loovad häid tingimusi kalaparasiitidele

18:25

Narva-Jõesuus avati Eesti idapoolseim meremuul

07.08

Päevakaja (07.08.2026 18:00:00)

07.08

Raadiouudised (07.08.2026 15:00:00)

07.08

Raadiouudised (07.08.2026 12:00:00)

07.08

Laupäeval sajab mitmel pool hoovihma

07.08

Tartu vald hangib Piirissaare jaoks väikelaeva

07.08

Tarbijahinnaindeks tõusis juulis aastaga 2,2 protsenti

07.08

Portugalis vajab lahendamist viimaste aastakümnete suurim hariduskriis

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo