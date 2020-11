Reformierakonna esimehe Kaja Kallase sõnul on EKRE pink väga lühike ning märgiline on tema sõnul ka see, et ministrikohtadele ei esitata inimesi, kes on riigikogu liikmed ja saanud rahva mandaadi.

"Keskkonnaminister Rene Kokk lahkub ametist ja ütles, et tervislikel põhjustel. See võib nii ka olla. Aga mida ma näen, siis EKRE pink on väga lühike. On kaks või kolm Helmet ja rohkematel inimestel ei tohi olla oma arvamust," ütles Kallas sotsiaalmeedia esinemises neljapäeval.

Ta tõi näite, et EKRE riigikogu fraktsioonis on 19 inimest, kes on saanud rahvalt mandaadi, aga neid ei esitata ministriteks.

"Samas ma väga loodan, et kui nüüd uus keskkonnaministri kandidaat välja käiakse, siis pole see Peeter Ernits. Kui vaadata tema väljaütlemisi ja näiteks seda, mida ta küsis minult suures saalis, et kas mul on enesetapu mõtteid, siis see jutt on väga õudne. Kui tema läheb ministrikohale, siis saame Mart Helme 2," ütles Kallas.

Reformierakonna esimehe sõnul said muude skandaalide valguses vähe tähelepanu vangerdused, mida EKRE tegi oma komisjonide juhtidega. Kallas väitis, et Paul Puustusmaale võis saata saatuslikuks see, et ta kutsus siseminister Mart Helmet korrale, kui see olevat põhiseaduskomisjonis välismaalaste seadust arutades ebaviisakalt käitunud.

"Paul Puusutsmaa oli põhiseaduskomisjoni esimees - ta oli kompetentne ja heatahtlik inimene, kes püüdis arvestada ka opositsiooni seisukohtadega. Ju siis otsustati teda karistada selle eest. Meil oli vaidlus välismaalaste seaduse üle, kus üks osapool oli siseminister Mart Helme. Ta käitus väga ebaviisakalt ja komisjoni esimees kutsus teda korrale. Ja kohe kaotas ta oma töö."

Uueks komisjoni esimeheks toodi nn kapo komisjonist Alar Laneman, kel pole aga Kallase sõnul otsest õigusharidust ja kes pidid lahkuma positsioonilt, mis talle palju paremini sobis.