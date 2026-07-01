Eesti 200 toetab Ülle Madiset presidendikandidaadina

"Me oleme seda omakeskis väga palju arutanud. Mina isiklikult otse Ülle Madisega suhelnud ei ole, aga kuna me oleme olnud ühenduses siin erinevate erakondadega Ülle Madise teemal - kes on Madisega rääkinud ja temaga on rääkinud ka osad meie tuttavad, kellel olen palunud rääkida -, siis me kindlasti toetame teda presidendina. Ma arvan, et ta on Eestile antud olukorras, antud perioodil väga hea presidendina," lausus Kallas.

Kallase sõnul on Madisel laiapõhjaline toetus poliitikute seas ning on võimalus, et kandideerimise korral saaks ta presidendiks valitud riigikogus.

"Ma arvan, et ka fraktsioonitud saadikute seas on kindlasti talle toetus olemas," sõnas Kallas.

Kallase sõnul tuleks aga enne potentsiaalsete kandidaatide otsingute lõpetamist veenduda, et Madise on ka ise nõus presidendiametisse astuma.

"Kõigepealt oleks vaja ikkagi kindel olla, et Ülle Madise on valmis kandideerima, sest see on kõige kriitilisem," ütles Kallas.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juhid pakkusid kolmapäeval presidendikandidaadina teistele erakondadele kaalumiseks õiguskantsler Ülle Madiset.

"Olles ise vestelnud ja ka meie erakonna teised juhtliikmed on vestelnud teiste erakondade esindajatega parlamendis, siis tundub, et Ülle Madisel võiks olla küll see potentsiaal saavutada kahekolmandikuline toetus, et juba riigikogus valituks osutuda. Aga loomulikult sõltub see eeskätt temast endast ja tema valmisolekust kandideerida," ütles Kiik.

Kiik ütles, et sotsiaaldemokraadid on pidanud Madise teemal vestlusi kõigi teiste erakondadega välja arvatud EKRE, kes on oma kandidaadi Mart Helme taga. Samuti on räägitud riigikogus üsnagi suure arvuga esindatud fraktsioonitute saadikutega.