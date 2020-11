VTA peab Euroopasse jõudnud linnugrippi Eestile suureks ohuks

Mitmed riigid on hädas linnugripiga. Jaapanis, Hollandis ja Saksamaal on tapetud sadu tuhandeid kanu. Eesti muna- ja lihatootmisesse linnugripp veel jõudnud ei ole, kuid oht, et rändlinnud toovad haiguse Eestisse, on praegu väga suur, kinnitab veterinaar- ja toiduamet (VTA).

Augustis Venemaalt alguse saanud linnugripp tüvega H5N8 on jõudnud Jaapanisse, kus tapmisele läheb 330 000 kana. Lääne- Euroopas on linnugripp Inglismaal ja Hollandis, kus hukatakse 200 000 kana.

Põhja-Saksamaa rannikult on leitud Venemaalt tulnud tuhat surnud rändlindu – peamiselt haned ja pardid – kes on tõenäoliselt nakatunud linnugrippi. Ka Eestis tasub puhanguks valmis olla.

"See on väga suur oht, eeskätt küll kevadise veelindude rände ajal, aga võttes arvesse praegust erakordselt sooja sügis, ja seda et meil ränne ikka veel käib ja linnud tiirutavad edasi-tagasi Euroopa kohal, siis ei saa välistada seda ohtu ka praegu," ütles VTA loomatervise ja -heaolu osakonna juhataja Hele-Mai Sammel.

Sammeli sõnul on Eestis pigem oht asuda väikeste ja hobilinnukasvatajate juures, kes ei teadvusta sellise haiguse sissetoomise võimalust.

"Kindlasti võivad olla väiketootjad esimeses järjekorras ohustatud, aga päris ei saa seda riski maandada ka suurtootmises, vaatama rangetele bioohutusreeglitele. Kuna see viirushaigus võib levida ka tolmuga, sulgedega, mis ikkagi õhus lendlevad, ja sada protsenti ei saa seda välistada," ütles Sammel.

Muna Liisa kaubamärgi all mune müüva Eesti Muna juht Ats Albert ütles, et lindlates rakendatakse kõigi kõrgemaid ohutusmeetmeid.

"Meie jaoks on äärmiselt tähtis bioturvalisus – tibude ja kanade tervis ja heaolu ning ka toiduohutus. Kaitseriietus on meil, desomatid ja muu säärane. Tootmisterritooriumile oleme paigaldanud linnupeletajad, mis hoiavad eemal linnud, kes võivad olla mitmesuguste linnuhaiguste kandjad," lausus Albert.

Holland on Euroopa suurim kanaliha ja munade eksportija, kus töötab 2000 farmis 10 000 inimest. Kuid Eesti kauplustes müüakse enamasti Eesti, Soome, Läti ja Leedu toodangut.

Selveri kommunikatsioonijuht Tivo Veski ütles, et käeoleval aastal on neli viiendikku keti kauplustes müügil olevast linnulihast ja munadest olnud kodumaine. "Mis tähendab, et suuresti meid tõenäoliselt praegu veel Eestis eemal püsiv olukord ei puuduta," nentis ta.

Viimane suurem linnugripi laine möllas aasta alguses Kesk-Euroopas. 2017. aasta alguse haigus jõudis Leetu ja Läänemere suurtele saartele, kuid mitte Eestisse.