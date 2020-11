ERR Washingtonis: suurim kohtuvaidlus on tõenäoliselt ees Pennsylvanias

Kuivõrd Trump ja tema kampaaniameeskond on juba teada andnud, et nad soovivad Pennsylvanias tühistada posti teel saabuvatele häältele antud ajapikenduse, on seal oodata tõsist kohtuvaidlust, mis võib välja minna Ülemkohtuni, ütles ERR-i korrespondent Maria-Ann Rohemäe.

Rohemäe ütles Eesti aja järgi reede õhtul, et tema hinnangul järgnevad häälte lugemisele kohtuvaidlused, millest märkimisväärseim võib aset leida Pennsylvanias, kus Trump ja tema meeskond üritavad kohtu kaudu tühistada posti teel saabuvatele häältele antud kolme päeva pikkust lisaaega. Lisaaeg lõppeb reedel.

Rohemäe märkis, et nendes osariikides, kus häälte vahe on väga väike, hakatakse hääli üle lugema. "See juhtub Wisconsinis, see juhtub Georgias. Eks ole näha, mis seal lõplikud tulemused on," ütles Rohemäe.

"On ka Nevada osariik, kus jätkuvalt hääli loetakse. President Trumpi kaitsjad on öelnud, et 3000 häält on nende hinnangul valesti antud, et nad kontrollisid inimeste nimesid ja aadresse ja ka selles osas on oodata kohtuvaidlusi. Sõltub sellest, kui suur vahe Nevadas lõpuks on, kui peaks minema üht- või teistpidi, kas need 3000 häält ka midagi muudaksid," rääkis Rohemäe.

Rohemäe sõnul pole miski veel otsustatud, kuigi tavapärases demokraatide kantsis Washingtonis juba väike rahvapidu käib.