Aasta naine on Irja Lutsar

Irja Lutsar on Tartu ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professor ning COVID-19 tõrje teadusnõukoja juht.

Lutsar tõdes, et tänavune aasta on olnud väga raske. "Naiste pragmaatilisust ja selget mõistust on võib-olla ühiskonnas praegu rohkem vaja kui kunagi varem. Naine on ellujääja tüüp. Naised ei tegutse emotsiooni ajel, vaid pigem vaatavad, mis on ja mis ei ole jätkusuutlik, ja aitavad seal, kus on abi kõige rohkem vaja, mitte tingimata mõeldes, mis kõige rohkem kasu toob," ütles ta.

Lutsar peab üheks oma südameasjaks ka noorte innustamist. "Selleks, et naisena läbi lüüa, ei pea millestki loobuma," vihjas ta, et karjäär ja kodune elu täiustavad tänapäeval teineteist ning kutsus üles selles ka meeste panust hindama.

CareMate on igas vanuses abi vajavatele inimestele koduhooldus- ja isikuhooldusteenuseid pakkuv platvorm. Marion Tederi sõnul on see suur au ja rõõm, et tema tegemisi on tähele pandud.

"Olen näinud ise naisena, kui palju väljakutseid on naise elus ja naiste õlule pandud – ootused haigete, nõrkade, abivajajate eest hoolitsemisel. Olen ise seda kogenud ja näinud ning tahtnud olukorda naiste jaoks kergemaks muuta, teha revolutsiooni hoolekandes," ütles ta.

EENA kutsus üles kõiki organisatsioone, ettevõtteid ja üksikisikuid esitama aasta naise kandidaate. Ettepanekute põhjal valis võrgustiku juhatus välja kolm kandidaati: Tatjana Babanskaja (Narva Õigeusu Gümnaasiumi direktor, MTÜ Narva Õigeusu Gümnaasiumi juhatuse liige), Aveliina Helm (bioloog ja looduskaitseteadlane, Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi vanemteadur ja maastike elurikkuse töörühma juht, Eestimaa Looduse Fondi nõukogu esimees) ja Irja Lutsar.