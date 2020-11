"Bidenit ootavad ees keerulised ajad, sest vähemalt pooled ameeriklased soovisid näha, et presidendina jätkaks Trump. Ja ees ootavad ka häälte ülelugemised ja kohtuvaidlused. Nii et edaspidised sammud saavad olema äärmiselt rasked. Ma kujutan ette, et ka ameeriklaste kokkuliitmine saab olema raske, sest Trumpi toetajad on kindlad, et need valimised on neilt röövitud," rääkis Rohemäe.

Poliitiliselt muudab Bideni presidendiaja keeruliseks senati tõenäoline jäämine vabariiklaste kätte. "Suure tõenäosusega võib senat jääda vabariiklaste kätte, nii et poliitilisi samme astuda saab tal olema väga keeruline," ütles Rohemäe.