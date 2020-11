Opositsioon annab esmaspäeval sisse Mart Helme umbusaldusavalduse

Reformierakonna esimees Kaja Kallas teatas, et erakond annab esmaspäeval koos sotsiaaldemokraatidega riigikogus sisse Mart Helme umbusaldusavalduse ja kutsus kõiki riigikogu saadikuid seda toetama.

"Mart Helme lahkumine on elementaarne hügieeniküsimus, aga lahendada tuleb ka see, et EKRE valitsusse ei sobi," teatas Kallas.

Kallas teatas siseminister Helme suhtes umbusaldusavalduse koostamisest juba 26. oktoobril, selle ajendiks sai Helme intervjuu väljaandele Deutsche Welle, kus minister väljendas Eesti välispoliitilisest liinist erinevaid seisukohti Venemaa suhtes ning solvas homoseksuaale.

Umbusaldusavalduse sisseandmine jäi venima, kuna Reformierakonna kõik saadikud ei saanud koroonakarantiini tõttu oktoobri lõpus riigikogu istungil osaleda, novembri esimene nädal oli aga riigikogus istungitevaba nädal.

Pühapäeval viitas aga Kallas Twitteris umbusaldusavaldusest rääkivas postituses Helmede sõnadele, kes seadsid pühapäeval kahtluse alla USA presidendivalimiste aususe ning senise presidendi Donald Trumpi allajäämise Joe Bidenile.

Ministri tagandamiseks peab seda toetama riigikogu koosseisu häälteenamus ehk vähemalt 51 parlamendi liiget. Opositsioon on Mart Helmet püüdnud umbusaldada kaks korda: möödunud aasta juunis ja detsembris.