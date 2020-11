Helme: Kallase jätkamisel Eestis normaalset poliitilist õhkkonda ei teki

EKRE esimees, rahandusminister Martin Helme ütles, et seni, kuni Kaja Kallas on Reformierakonna juht, Eestis normaalset poliitilist õhkkonda ei teki.

Martin Helme rääkis kolmapäeval "Esimeses stuudios", et Mart Helme otsustas juba pühapäeval, et soovib ametist lahkuda. Selle põhjus on aga kaugemal, kui pühapäevased väljaütlemised USA valimiste kohta.

"Põhjused on siiski natuke pikemad kui lihtsalt see, et meedia tõmbas jälle joorupi üles. Põhjus on ikkagi selles, et ta ei ole kunagi tahtnud hirmsasti olla minister. Neid inimesi, kes tahavad olla minister, on meil erakonnas ka ja osad neist on ka ministrid, näiteks mina, aga tema on selline filosoof-kuningas ja ministri rutiinne ja bürokraatlik töö tegelikult ei sobinud talle niikuinii ja ta on mitu korda seda mulle väga kirglikult öelnud, et lase mul ometi normaalset elu elada," selgitas Helme.

Helme sõnul ei peljanud EKRE, et riigikogus võib läbi minna opositsiooni algatatud umbusaldushääletus Mart Helme vastu.

"Eks me teeme ju oma nuppude lugemist enne kriitilisi hääletusi ja ei ole midagi uut või üllatavat selles, et meil on ka varasematel usaldushääletustel ikkagi mõningad kaod olnud, aga need ei olnud kriitilised kaod. Me jõudsime küll sellele järeldusele täiesti ilma sellise surveta nagu ettekujutatakse. Me seda rõõmu lihtsalt ei paku opositsioonile, et nad saavad pulti minna ja lugeda oma, ma ütleksin, ebaadekvaatseid ja valelikkusest nõretavaid lugusid ette. Me lihtsalt seda rõõmu neile ei paku. Aga siis nad vahetasid kaks tähte ära nimes ja tegid seda ikkagi, aga mitte selle rõõmuga enam," rääkis ta.

Martin Helme ütles umbusaldusavalduse arutamise alguses riigikogule: "Näidake oma halvimat, Mordor." Ta selgitas saates, et see kurjuse kants Eestis ja kogu maailmas on liberaalid.

"Räägin liberaalsest frondist, kes põhimõtteliselt ütleb meile ju praktiliselt iga päev seda, et on üks viis, kuidas ühiskond saab rahulikult edasi elada ja see on see viis, kui kõik teevad nagu meie käsime ja kui kõik ei tee nii nagu meie käsime, siis on põrgu lahti. See ongi see kurjus."

Saatejuht küsis seepeale Helmelt, kas Kaja Kallas on siis Mordori valitseja Sauron.

"Sauron on võib-olla natuke palju talle öelda, sest Sauron oli Mordori valitseja, aga väga toimekas ja tõhus ja edukas, aga Kaja Kallase kohta seda öelda ei saa. Aga mida võib öelda küll Kaja Kallase kohta, on see, et senikaua, kuni Kaja Kallas on peamise opositsioonierakonna juht, Eestis normaalset poliitilist õhkkonda ei teki," vastas Helme.

"See hüsteeria tasand, milleni on tema kruttinud nii enda erakonna kui ka suure osa Eesti ühiskonnast, on totaalselt irratsionaalseks muutunud juba. See lahmimine ja sahmimine, millega tänane opositsioon on tegelenud viimased poolteist aastat, ongi see ühiskonna lõhestamine ja lammutamine, mida nad kõigile teistele kogu aeg ette heidavad," lisas EKRE juht.