Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsuses on 15 ministrit, igal erakonnal on viis ministrikohta. Kui EKRE on pidanud koos Mart Helmega välja vahetama kuus ministrit, siis Keskerakonna ja Isamaa ministrid on samad, kes valitsuse ametisse astumisel.

Enne Mart Helmet on ministriameti EKRE-st maha pannud Marti Kuusik, Kert Kingo, Mart Järvik, Kaimar Karu ja Rene Kokk.

1. Marti Kuusik

Marti Kuusik. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kuusik sai ametis olla poolteist päeva. 29. aprillil 2019, mil Kuusik pidi andma ametivande, ilmus Eesti Ekspressis artikkel, milles toimetuse allikatele tuginedes väideti, et Kuusik on olnud aastaid oma eksabikaasa suhtes füüsiliselt ja psüühiliselt vägivaldne. Mees eitas seda kategooriliselt.

30. aprillil teatas Kuusik, et astub valitsuse töörahu, oma maine puhastamise ja perekonna kaitsmise huvides ministrikohalt tagasi. Ta on Eesti taasiseseisvumise järgse perioodi lühimat aega (30 tundi) ametis olnud minister (varem oli see 14-päevase ametiajaga maaeluminister Martin Repinski).

2. Kert Kingo

Kert Kingo. Autor/allikas: Siim Lõvi/ERR

Kingo sai väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministriks 16. mail 2019. Viis kuud hiljem esitas Kingo peaministrile lahkumisavalduse, kui selgus, et ta valetas riigikogule seoses küsimusega, kas ja millal oli ta võtnud oma nõunikuks tööle Tallinna TV endise töötaja Jakko Väli, kes ministriga töölepingu sõlmimise järel oli sotsiaalmeedias sõimanud teadmata isikuid "värdjateks" ja "raiskadeks" ning jämedalt solvanud ekspoliitik Evelyn Seppa.

Otsusele Kingo ametist vabastada kirjutas president Kersti Kaljulaid alla 25. oktoobril. Kokku oli Kingo ministriametis viis kuud ja 11 päeva. Kingo siirdus riigikogusse.

3. Mart Järvik

Mart Järvik. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Mart Järvik oli maaeluminister 29. aprillist 2019 kuni 25. novembrini 2019. Järvik pidi maaelu ministri kohalt ennetähtaegselt lahkuma seoses ministeeriumi haldusalas toimunud mitmete skandaalidega (listeeriaskandaal, vastuolud kantsler Illar lemettiga) ja peaministri usalduse kaotamisega.

Varem pikalt Järvakandi vallavanemana töötanud Järvikust sai märtsist 2020 Pärnu abilinnapea.

4. Kaimar Karu

Kaimar Karu Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Pärast Kert Kingo ametist lahkumist tõi EKRE 7. novembril 2019 väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministriks Kaimar Karu. 17. aprillil 2020 teatas EKRE, et kutsub Karu ametist tagasi.

Ministri väljavahetamist seostati nii tema iduettevõtetesse soosiva suhtumisega Eestit tabanud koroonakriisis, mis ei läinud kokku EKRE üldise retoorikaga. Teisalt võis Karu tagasikutsumise põhjus olla tema soovimatus kooskõlastada 2020. aasta algul välismaalaste seaduse muudatusi. Karu ei astunud ministriks oleku ajal ka EKRE liikmeks.

5. Rene Kokk

Rene Kokk Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Keskkonnaminister Rene Kokk esitas 5. novembril 2020 peaminister Jüri Ratasele tervislikel põhjustel lahkumisavalduse. EKRE esimees Martin Helme hinnangul tegi Kokk ministrina väga head tööd ja tema oleks soovinud Koka jätkamist sel kohal. Kokk siirdus riigikogusse.

Uueks keskkonnaministri kandidaadiks seadis EKRE üles rahandusministri nõunikuna töötanud Rain Epleri.