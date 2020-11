Avaldus. Eesti julgeoleku tagamise vastutus lasub peaministril

Avaldus

Usalduslikud ja lähedased liitlassuhted Ameerika Ühendriikidega on Eesti julgeoleku alus. Ameerika administratsiooni, eriti aga presidendi ja asepresidendi isiklik otsus võib kriitilisel hetkel otsustada Eesti saatuse, meie riigi püsimajäämise.

Eesti Vabariik - tuhanded Eesti ja Ameerika kodanikud, kõik meie diplomaadid, kõik meie valitsused on aastakümneid pingutanud, et meie suhe oleks eriline, isiklik ja vahetu ning et Eesti julgeolek oleks tagatud.

Selle nimel oleme panustanud NATO-sse. Kümned Eesti sõjaväelased on valanud liitlasvägede kõrval võideldes enda verd.

12 Eesti kaitseväelast on ohverdanud enda elu.

Praegused väljaütlemised valitsuse kahe liikme poolt püüavad muuta need ohvrid ja pingutused asjatuks.

Eesti ei saa endale lubada mitut välispoliitikat. Siseministri ja rahandusministri väljaütlemisi ei saa lahutada valitsuse seisukohast. USA demokraatlikult valitud presidenti ründavad vandenõuteooriatel põhinevad absurdsed ja ilma igasuguste tõenditeta süüdistused võivad Eesti ja Ameerika Ühendriikide suhetesse lüüa mõra, mida on vaja parandada aastakümneid.

Poliitikutel, kes ei jaga Ameerika Ühendriikide ja Eesti ühist arusaama demokraatiast, vabadest valimistest ja liitlassuhetest ning kes ei hooli Eesti inimeste aastakümnete pikkusest sihikindlast tööst nende suhete nimel, ei saa olla kohta Eesti Vabariigi valitsuses.

Eesti julgeoleku tagamise ja liitlassuhete parandamise vastutus lasub peaministril.

Toomas Hendrik Ilves

Andrus Ansip

Siim Kallas

Mart Laar

Taavi Rõivas

Andres Tarand