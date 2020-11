Kallas: Helme lahkumisest ei piisa

"Mart Helme ohverdati selleks, et valitsus saaks ikka jätkata, aga see ei lahenda kogu probleemi. Mart Helme ametist lahkumine tuli liiga hilja ja sellest on liiga vähe," kommenteeris Kallas sotsiaalmeedias.

"Väga suur kahju on juba Eestile tehtud ja kahjuks tehakse jätkuvalt edasi kuni EKRE on valitsuses. Martin Helme osales samas raadiosaates ja väitis, et USA valimistel on toimunud võltsimine ja nõustus räägituga," lisas Kallas.

Reformierakonna pressiesindaja Kajar Kase ütles ERR-ile, et fraktsioon arutab just praegu edasiste sammude üle.

Siseminister ja endine EKRE esimees Mart Helme teatas esmaspäeval, et astub ministriametist tagasi. Samas rõhutas Helme, et ta ei ole teinud midagi valesti ning ei ole oma väljaütlemistega Eesti julgeolekut ohustanud.