Raul Rebane: kangelasi ei tee saavutused, vaid käitumine

Oli erakordne nädal, rikas tähtsatest, meie elu otseselt mõjutavatest sündmustest. Kõigepealt muidugi valiti Ameerika Ühendriikidele uus president Joe Biden. Donald Trump võitleb küll kohtute abil edasi, kuid ilmselt sellest abi pole.

Bideni valimise suurim ja kiireim mõju Eestile on eelkõige selles, et meie parempopulistidel kadus vaimne isa ja tugi. Seni võisid sa Eestis rääkida mida tahad, alati oli vabandus, et aga Trump ütleb veel ägedamalt. Seetõttu oli eriti huvitav, kuidas EKRE Bideni valimisele reageerib. Kaua ei tulnud oodata, Mart ja Martin Helme ja eurosaadik Jaak Madison tegid raadios registrid lahti ja laulsid nii, et siiani kajab ja kajama jääb.

Hämmastav, kuidas kaks ministrit ja eurosaadik sellele rehale astusid. Nad ei saa ju mitte teada, et kaasajal on fotod ja tekstid igavesed, hetkega tõlgitavad ja levitatavad. Washington Postis ilmusid Mart Helme seisukohad juba pühapäeva õhtupoolikul, ehk kohe.

Kommunikatsioonis on selline termin nagu resonants, see tähendab info iseeneslikku levikut. Keegi kuulis midagi, saatis teisele või pani Facebooki ja kui see on huvitav, liigub info edasi ise.

EKRE seisukohad kutsusid pühapäevast hoolimata esile suurima resonantsi, mõne tunniga reageerisid paljud poliitikud, ajakirjanikud ja tavakodanikud. Facebook läks kihama. Kes on huviline, saab Toomas Mattsoni Facebooki-leheküljelt lugeda pikka teksti selle kohta, mida Eesti riik oma ministrite kaudu arvab Ameerikast, demokraatiast, neegritest, naisasepresidendist, valimistest ja veel sajast asjast.

Valimiste võltsimine oli muidugi peateema. Martin Helme on veendunud, et "Kui neeger läheb hääletama, siis temalt dokumenti küsida ei tohi, sest seda võidakse tembeldada rassismi ilminguks."

Mart Helme nägi unes, kuidas Donald Trump sammub üle heinamaa, mis on kaetud soolikate ja sisikondadega, Trump sammub sealt üle ja võidab lõpuks. Tema teab ka, et Euroopa Liit on iseennast kohitsev nähtus, sadistlikult masohhistlikult iseennast kohitsev nähtus ja et Biden ei saa maailma asjadest enam adekvaatselt aru. Ja et ta on korruptant. See oli solvangute, valede ja tigeduse entsüklopeedia.

Aga lugege ja kuulake ise, see on fenomenaalne tekst. Mart Helme eelmise skandaali homode saatmine Rootsi tundub selle kõige kõrval lapselalin.

Kes midagi sarnast tahab kuulata, vaadake pühapäevaõhtuseid vene telekanali RTR propagandasaateid, mida juhivad Kisseljov ja Solovjov. Seal räägiti USA valimistest väga sarnast juttu, tõsi küll, ehk natukene viisakamalt. Kust see meie valitsuspartei suur sarnasus Kremli ideoloogiaga tuleb, on eraldi teema.

Nassim Taleb on hiilgavalt öelnud, et "Kangelasi ei tee mitte saavutused, vaid käitumine". Ja nüüd pannakse paljude käitumine proovile.

"Siiski on see Jüri Ratase, mitte EKRE valitsus, vähemalt ajaloo ja maailma ees."

Mart Helme teatas küll tagasiastumisest, kuid EKRE püsib valitsuses. Siiski on see Jüri Ratase, mitte EKRE valitsus, vähemalt ajaloo ja maailma ees. Olla seotud trumpismiga, enamgi veel, trumpismi harrastavat gruppi juhtida, ei näe CV-s hea välja, eriti rahvusvaheliselt. Isiklik imago ja koht ajaloos võiks teda siiski huvitada. Kui enam ei huvita ja huvitab ainult koalitsioon, siis on niikuinii läbi.

On veel üks grupp, kelle käitumine praegu on testimise all. Need oleme meie ise. Kui palju on meie hulgas neid, kellele see kõik meeldis ja kes nägid unes nagu Mart Helme, kuidas üle soolikate ja sisikondadega kaetud heinamaa tulevad Donald Trump ja Helmed käsikäes oma riiki juhtima? Kui palju on neid, kellel sellised verised mõtted tekitavad hirmu ja õudust?

Kriis on olukord, kus mingi uue teguri mõjul tavapärane tegevus on võimatu. Uus tegur oli pühapäevane raadiosaade ja rahulikku arengut pole kuskil näha. Seega on kriis - eetika, moraali ja käitumise kriis. Kes selle võitluses millisel pool jõge on, on meie endi otsustada.

