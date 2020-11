Esmaspäevane "Välistund" analüüsib USA presidendivalimiste tulemusi ja uurib, miks Joe Biden võitis ja Donald Trump kaotas. Laiemas plaanis on aga vaatluse all küsimus, milliseid muudatusi on oodata Bideni välispoliitiliselt kursilt ja kuidas see kõik mõjutab meie regiooni julgeolekut.