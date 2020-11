Biden: Trumpi ülemineku obstruktsioonil ei ole suuremaid tagajärgi

"Tõsiasi, et ta ei soovi tunnistada praegu meie valimisvõitu ei mõjuta kugivõrd meie planeerimist," lausus Biden ajakirjanikele oma kodulinnas Delaware' osariigis asuvas Wilmingtonis.

Valitud presidendi hinnangul on keeldumine kaotuse tunnistamisest piinlik ja avaldab halba mõju tema pärandile.

"Ausalt öelda, ma arvan, et see on piinlik," tõdes ta.

"Kuidas seda nüüd taktitundeliselt öelda," ütles Biden ajakirjanikele. "Ma arvan, et see ei mõju hästi presidendi pärandile."