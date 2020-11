Hiina õnnitles Bidenit, Putin ootab veel

"Me austame Ameerika rahva valikut. Me õnnitleme härra Bidenit ja proua Harrist," lausus välisministeeriumi kõneisik Wang Wenbin pressikonverentsil viidates Bidenile ja valitud asepresidendile Kamala Harrisele.

USA-Hiina suhted on president Donald Trumpi ametiajal muutunud üha pingelisemaks ning on jäisemad kui kunagi varem pärast ametlikke suhete kehtestamist nelja aastakümne eest.

Wangi sõnul mõistab Hiina, et USA valimistulemused määratakse kindlaks vastavalt USA seadustele ja protseduuridele.

Hiina oli Venemaa ja Mehhiko kõrval üks väheseid riike, kes ei olnud Bidenit õnnitlenud. Peking tõdes sel nädalal lakooniliselt, "et on märganud härra Bideni võidukuulutust".

Kuigi USA meedia on presidendivalimiste tulemused välja hõiganud, ei ole Trump oma kaotust tunnistanud, nagu see varem tavaks on olnud.

Trumpi nelja aastat Valges Majas on iseloomustanud kulukas kaubandussõda Pekingi ja Washingtoni vahel. Pooled on vaenujalal ka COVID-19 ning Hongkongi ja uiguuride inimõiguste küsimuses.

Oma "Ameerika ennekõike" loosungi all on Trump kirjeldanud Hiinat Ühendriikide ja maailmamajanduse suurima ohuna.

Putin ootab ära ametlikud tulemused

Vene president Vladimir Putin otsustas oodata ära USA presidendivalimiste ametlike tulemuste väljakuulutamise ja õnnitleda võitjat siis; see on viisakuspaus, mitte Donald Trumpi toetamine, ütles Kremli pressisekretär Dmitri Peskov reedel.

"President otsustas oodata ikkagi ära ametlikud tulemused ja õnnitleda valitut seejärel," ütles Peskov telejaamale Russia Today.

Täpsustavale küsimusele, kas see tähendab, et Venemaa toetab sel viisil Trumpi, kostis ta: "Ei, see on selline absoluutne viisakuspaus. Me ei räägi valimistest midagi, me ei räägi midagi praegu kujunenud olukorrast. Me nimelt ootame, millal mitte Ameerika meedia, vaid ameeriklased ise kuulutavad välja, kelle nad presidendiks valisid."