Kallas ütles Ratasele, et Keskerakonna, Isamaa ja EKRE koalitsioon ei ole ainus võimalik koalitsioon Eestile ning tegelikult võimalikud ka teised variandid.

"Sellest ei pea kinni hoidma, kui Eestile midagi paremaks teha ei saa. Seetõttu mul on sulle konkreetne ettepanek. Mis oleks, kui sina kui peaminister ja mina kui opositsiooniliider, viiksime sisse sellise korra, et me kohtume regulaarselt kas või näiteks iga nädal, et arutada Eesti ees seisvaid väljakutseid ja otsida võimalikke koostöökohti?" küsis Kallas Rataselt.

"Siis ei peaks sina tundma muret, kuidas sa saad seda koalitsioonikaaslastele põhjendada, et sa minuga kohtud. Ja tegelikult me saaksime seda rahulikult teha. Mis oleks, kui me viiksime sellise regulaarse suhtluse sisse, et Eesti ees seisvaid väljakutseid lahendada?"

Ratas vastas, et ikka kohtuvad koalitsiooni ja opositsiooni esindajad ja selle võiks kirjutada kasvõi riigikogu kodu- ja töökorra seadusesse.

Kaja Kallas pakkus selle peale, et sel juhul võiks kohe kokku leppida, millal kohtutakse. "Et mitte jääda paljasõnaliseks. Siis ma küsin kohe väga konkreetselt, et viime siis sisse selle regulaarse kohtumiste korra, ja millal alustame, ütle kohe kuupäev, aeg, kellaaeg, kas või täna," küsis Kallas.

"Ma arvan, et infotund on nii väärtuslik kõigile riigikogu liikmetele, et ju me selle kohtumise aja, kellaaja ja koha saame kokku leppida. Mina tean, et sinul on minu telefoninumber olemas, mina tean, et minul on sinu telefoninumber olemas, ju me saame kõlistada ja selle selle asja kokku leppida. Kohtumiste vastu poliitikutega mul pole kunagi midagi olnud, teen seda hea meelega. Ja kindlasti, mis sa ütled, et Eesti ees seisvaid küsimusi kas arutada, hoolimata sellest, kas ollakse koalitsioonis või opositsioonis. Muidugi tuleb," vastas Ratas.

Sotsiaaldemokraat Jevgeni Ossinovski lisas saalist irooniliselt, et rõõm on näha, et reformierakondlaste heatahtlikkus on Ratase tuju heaks teinud.