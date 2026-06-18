Reformierakonna asutaja ja selle endine esimees Siim Kallas ütles, et pärast presidendivalimisi tuleks Reformierakonnas teha tõsine arutelu, kas minna sama juhtkonnaga edasi.

"Eks me otsime seda teed, et mida praegu teha. Esmalt tuleks muidugi president ära valida ja pärast seda tuleb mingisugune tõsine arutamine [Reformierakonnas], et mis me siis ikkagi teeme ja kas läheme sama juhtkonnaga edasi," ütles Kallas Postimehele antud lühiusutluses.

Kommenteerides erakonnakaaslastest endiste rahandusministrite Mart Võrklaeva ja Aivar Sõerdi vastuseisu lisaeelarvele ütles Kallas: "Reformierakond ei ole enam minu erakond, aga seal on palju minu inimesi. Sõerd ja Võrklaev on kindlasti minu inimesed, ja nad on väga mures. Kogu eelarvepoliitika on ju väga märgiline, või siis üks märk selle erakonna jaoks."

Kallas ütles, et ta ei ole Võrklaeva ja Sõerdiga suhelnud, aga et nad niimoodi otsustasid ja selle ka avalikult välja ütlevad, on kõva sõna.

"Reformierakond on tegelikult väga tugev erakond olnud kogu aeg, väga distsiplineeritud. Kui öeldakse, et liikmed jooksevad üle, hakkad mõtlema, et palju siis neid üle jooksnud on. [Andrei] Korobeinik meenub. Ükskõik kui s*tt olukord on, reeglina hoitakse ikka kokku," rääkis Kallas Postimehele.

Presidendivalimised on septembris, riigikogu valimised tuleva aasta märtsis. Viimastel valimistel 2023 sai Reformierakond 31,2 protsenti toetust. Praegu on erakonna toetus erinevate uuringufirmade küsitlustes vahemikus 10-12 protsenti.