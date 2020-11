Mälu instituut kuulutas välja Patarei vangla muuseumi projekteerimishanke

Instituudi juhatuse liikme Martin Andrelleri sõnul loodetakse leping hanke võitjaga allkirjastada juba 2021. aasta alguses. Projekteerimist ootab kokku ligi 5000 ruutmeetrit näituse- ja tööruume.

"Meie eesmärk on kujundada sisukas ja külastajasõbralik ekspositsioon, mis kõnetab nii kohalikku kui välismaist külastajat. Selle juures lähtume moraalsest mõõdupuust, et tegu on ennekõike totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuspaigaga," sõnas Andreller.

Ta lisas, et muuseumi projekteerimisel tehakse igakülgset koostööd hoone omaniku ja riigiga, et tagada kogu kompleksi tõrgeteta arendamine ning muuseumi avamine hiljemalt 2026. aastal.

"Kuni ehitustööde alguseni jääb Patareis suvisel hooajal maist kuni oktoobrini avatuks Eesti Mälu Instituudi loodud näituseala "Kommunism on vangla". Kahel senisel hooajal külastas seda rohkem kui 55 000 inimest üle maailma," ütles Martin Andreller.

Tulevane muuseum hakkab kajastama teaduspõhiselt kommunistlike režiimide poolt toimepandud kuritegusid üle maailma, selliste režiimide ideoloogiat ja toimimist, ning kommunismi ja natsionaalsotsialismi ohvrite saatusi. Samuti säilitab ja eksponeerib muuseum Patarei 200-aastast ajalugu. Muuseumi juurde kuulub rahvusvaheline teaduskeskus.

Hankega saab tutvuda riigihangete registris.