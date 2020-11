Tallinna ja Viru vanglas on kokku 74 aktiivset koroonajuhtumit

Tallinna vanglas on positiivse koroonaproovi andnud seitse ning Viru vanglas on praegu 67 viiruspositiivset vangi. Haiglaravi vajab kaks inimest Viru vanglast.

Justiitsministeeriumi avalike suhete nõunik Teele Sihtmäe ütles ERR-ile, et Viru vangla koroonapositiivsetest vangidest on terveks kuulutatud 127 inimest, kuid 67 vangi on veel terveks kuulutamata. Lisaks on Sihtmäe sõnul kaks inimest Viru vanglast ka haiglaravil.

"Tallinna vanglas on tuvastatud seitse positiivse testitulemuse andnud vangi. Tallinna vangla vangidest COVID-19 tõttu keegi haiglas ei viibi," sõnas Sihtmäe.

Ta lisas, et Tartu vanglas koroonaviirust vangide ega ametnike seas tänase seisuga tuvastatud ei ole.