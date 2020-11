Koroona levib jõudsalt huviringides

Koroonaviirus on hakanud jõudsalt levima nii kooli- kui profikoorides, aga ka lasteringides, sporditreeningutel jm huvitegevusringides, kus inimesed on tihedalt koos ja aerosoolid pääsevad hooga välja.

ERR-ile teadaolevalt on üks suuremaid koldeid seotud praegu laulukooriga Ellerhein. Lisaks on haigestunuid paljudes koolikoorides, nii laste kui ka õpetajate seas. Ka Ida-Virumaal sai möödunud kuul üks kolle alguse pensionäridekoorist. Ka mitmetel usuüritustel, kus lauldakse, on viirus levima pääsenud. Üks selline kolle on Hiiumaal.

"Laulmine on, jah, ohtlik tegevus," tõdeb terviseameti pressiesindaja Eike Kingsepp. "Laulmine kannab viiruse väga kaugele, sest lauldakse tugevalt."

Seetõttu tuleks kooriproovides hoida suurt vahet ja kui kurgus vähegi kraabib või enesetunne on kahtlane, peaks prooviminekust hoiduma.

Pigem aga soovitab terviseamet praegu kooriproovid Tallinnas, Harjumaal ja Ida-Virumaal üldse ära jätta. Sama soovitus kehtib ka muule huvitegevusele - jätta ära või pidada võimalusel elektrooniliselt. Äärmisel juhul peaks veenduma, et ruumid on hästi ventileeritud, korraga paljukesi kokku ei tulda, peetakse suurt vahet.

"Näeme, et palju nakkusi tuleb huvitegevustest: lasteringid, sporditrennid jm," loetleb Kingsepp.

Nii puhkes Narva kolle just jäähokimängust, mille tulemusel levis nakkus koolidesse, mis olid sunnitud disantsõppele minema, aga ka teistesse trennidesse, ringidesse ja kaitseväkke.

Koorilaulmise ja huvitegevusega võib olla seotud üle kümne kolde ja nakatunud kindlasti üle saja inimese.