Kui just imet ei juhtu, jääb Läänemere kunstisadam Pärnusse ehitamata

Eelnõu koostas volikogu vanim liige, 84-aastane Eino-Jüri Laarmann valimisliidust Pärnu Ühendab.

Opositsioon kahtlustas, et linnavõim on Laarmanni tanki pannud, aga Laarmann tõdes, et kirjutas eelnõu täpselt nii, nagu tema asjast on aru saanud ega täitnud kellegi käsku.

Eelnõuga oli Laarmanni jutu järgi juba kiire, sest projekteerimine käib.

Ehitusluba anti välja 2017. aastal eelprojekti alusel, mis Laarmanni hinnangul ei kannatanud üldse kriitikat.

"Ehitusloa võib välja anda eelprojekti järgi. Ja siis koostatakse ehitusprojekt ja see saadetakse ekspertiisi. Aga eelprojekt, see on täiesti kokku kirjutatud juturaamat, arhitekti pildid ja siis sinna lõbusat juttu juurde, kuidas kõik nii läheb," selgitas Laarmann. "Ja muidugi asjatundmatu finantsanalüüs, kui palju ta pärast hakkab kasu tooma. Mina imestan, et meie Uue Kunsti Muuseum sõlmis kolmemiljonilise ehituslepingu ja endal ei ole sentigi. Ja kuidas YIT Ehitus asjaga läheb kaasa. Tal ei ole mitte midagi saada sealt firmast. "



Laarmann märkis ka, et arhitektuurivõistluse võitnud Poola arhitektidel on Uue Kunsti Muuseumilt saamata 40 000 eurot ja nad nõuavad seda koos viivistega, sest autoriõiguste kokkulepet nende töö kasutamiseks ei sõlmitud. Arhitektid on keelanud oma töö kasutamise.