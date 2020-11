Reformierakonna juhatusse valiti erakonna liikmete poolt Jürgen Ligi, Urmas Paet, Maris Lauri, Kristen Michal, Hanno Pevkur, Aivar Sõerd, Marko Mihkelson, Keit Pentus-Rosimannus, Urmas Klaas, Yoko Alender, Urmas Kruuse, Andres Sutt, Maido Ruusmann, Jaanus Tamkvi ja Maris Toomel.

Reformierakonna füüsiliselt toimuma pidanud üldkogu asemel toimus videoülekanne, pärast mida võetakse üldkogu otsused vastu elektroonilisena.

Reformierakonna juhi Kaja Kallase kõne keskmes oli vastasseis EKRE ja praeguse valitsusega. Ta kutsus erakondade esimehi üles praegust koalitsiooni välja vahetama.

Kallas kutsus rahvast üles vastama "ei" kevadel plaanitaval abieluteemalisel rahvahääletusel.

Kallase sõnul moodustab järgmise valitsuse Reformierakond.

Peasekretär Erkki Keldo ütles oma kõnes, et erakonna rahaasjad kohalike valimiste eel on korras. Keldo teatas samas käima pandud erakonna annetuskampaaniast. "Soovin, et Reformierakond oleks esimene erakond Eestis, kes suudab püsiannetustega nii erakonnaliikmetelt kui ka meie valijatelt toetada erakonna igapäevategevusi ja kampaaniat, et me jõuaksime võimalikult paljude inimesteni oma sõnumite ja poliitikaga," ütles Keldo.

Erakonna juhi ja juhatuse valimised toimusid nädala jooksul elektrooniliselt erakonna siseveebis, pärast mida toimus sedelitega hääletamine erakonna kontorites üle Eesti.

Juhatuse esimeheks kandideeris vaid Kaja Kallas.

Üleriigiliselt kandideerisid juhatusse: Yoko Alender, Allan Keian, Urmas Klaas, Urmas Kruuse, Maris Lauri, Jürgen Ligi, Kristen Michal, Marko Mihkelson, Urmas Paet, Keit Pentus-Rosimannus, Hanno Pevkur, Signe Riisalo, Andrus Seeme, Timo Suslov, Andres Sutt, Aivar Sõerd, Urve Tiidus, Kristo Enn Vaga, Mart Võrklaev

Põhja regioonist kandideerisid: Art Kuum, Kalle Toomet ja Maris Toomel

Lõuna regioonist kandideerisid: Rait Pihelgas ja Maido Ruusmann

Lääne regioonist kandideeris: Jaanus Tamkivi

Reformierakonna juhatuses on esimees ja 16 juhatuse liiget, kellest kolm valitakse regioonide esindajatena.