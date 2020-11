Tartus toimus taas Robolahing, mille eesmärk on levitada robootikahuvi ja näidata inimestele, et ise robotite ehitamine ei ole sugugi kaelamurdev töö.

Tänavu asus lahingusse kakskümmend robotit. Paljud robotiehitajad on võistlustules juba olnud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võistkond Vikat aga, astus täna lahingusse esimest korda. "Algusest peale on kõik arvutis joonestatud, kõik detailid on CNC pingis lõigatud. Üks asi on ehitamine, teine asi on juhtimine. Kuna siin on vastased ka väga kõvad, nii et võita ei ole lihtne," rääkis robotiehitaja Marko.

"Tähtis on, et võimalikult universaalne relv oleks. Võimalikult laia platsi ikkagi peab laiaks lööma ja ise peab olema võimalikult vastupidav," ütles Robolahingu kohtunik Kadri Isakar.

Juba neljandat aastat toimuv robolahing muutub nii osalejate kui pealtvaatajate seas üha populaarsemaks. Ka täna oli lahingusaal rahvast nii täis, kui praegusel ajal olla saab.

Kuigi pealtnäha on tegemist üsna agressiivse ja võitlusliku lahinguga, on robolahingu tegelik eesmärk siiski laiem.

"Tõeline väärtus on siin need meeskonnad, kes on näinud vaeva, ehitanud ja tekitanud just nendes väikestes poistes ja tüdrukutes, kes siin areenil on, sellist huvi, et ma veidike kasvan ja hakkan ka äkki tegema. See on see tõeline võit," rääkis Robolahingu peakohtunik Heilo Altin.

"See esimesest hirmust ülesaamine, nagu iga uue asja puhul ongi see põhiline samm. Kui sa ükskord selle sammu ära teed, sealt uksest oled sisse astunud, siis uks sinu taga pole kinni läinud, aga sa ise enam tagasi minna ei taha. See robootika võtab su endasse," lisas ta.