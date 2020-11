"Samost ja Sildam": valitsuse aur kulub oma kriiside ja küsitluse peale ära

Toomas Sildam tõdes, et ajal, kui valitsus tegeles mitu nädalat järjest koalitsioonikriiside lahendamisega, kogu ülejäänud elu seisis. See annab alust järeldada, et abielu rahvahääletuse lähenedes tegeleb valitsus pool aastat üksnes sellega, nii et muuks tähelepanu ei jagu. Samal ajal aga ägab Eesti koroonakriisis, mille käigus ettevõtted lähevad pankrotti ja inimesed kaotavad töö.

Sildami hinnangul näitab see, et valitsus elaks justkui hoopis teisel planeedil.

Saatejuhtide hinnangul kompas EKRE juba nädalate kaupa vastupanu piiri, et hinnata, millal oleks Mart Helmel sobilik märtrina lahkuda, sest ta ei tahtnud väga siseministri ametit enam pidada.

Anvar Samost nimetas EKRE poliitikat väga ameerikalikuks - see on kunstlik poliitika; imaginaarsus, kus kõik on hetkega muudetav, pööratav.

"Peaks küsima, kumb on olulisem ühe valitsusse kuuluva poliitiku jaoks: kas üks raadiosaade, kus ta saaks rääkida, või kuulumine valitsusse? Tundub, et üks raadiosaade," tõdes Samost.

Ta imestas, et palju suuremat skandaali ei tekitanud olukord, kus siseminister otse ja korduvalt väitis, et meie oma parlamendivalimised on võltsitud.

"Ta peaks võtma oma pastaka ja tegema avalduse prokuratuuri, sest tegemist on ju rämeda rikkumisega," hindas Samost, kuidas tulnuks päriselt sedasi arvanuna ministrina käituda.

"Poliitikategemine on juba mitterealistlik, vaid kunstlik paralleelreaalsus. Sellist poliitikategemist meil siin Eestis ka harrastatakse," kirjeldas Samost EKRE valitsemistava.