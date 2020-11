"Samost ja Sildam": ministril on ametiauto tööaja efektiivseks täitmiseks

Toomas Sildam ütles, et viimase valitsuskriisi ajal oli just Mailis Reps sõnumitoojaks Keskerakonna ja EKRE vahel. Seega oli Mart Helme väljaütlemine Repsi umbusaldamise osas keskerakondlaste jaoks ootamatu.

Ta lisas, et Reps on Keskerakonna sees olnud pigem EKRE-ga koalitsiooni toetaja.

"Ei saa ju salata, et eks selles loos on ka tahke, mis tõepoolest ükskõik millist ministrit ei kaunista /---/, eriti Horvaatiasse sõitmine selle bussiga," ütles Sildam.

Samost rääkis, et tutvus reede hommikul erinevate väljaannete juhtkirjade ning Mart Helme intervjuuga.

"On väga harukordne, kui eesti ajakirjandus ja Mart Helme on ühes küsimuses peaaegu, et sõna-sõnalt sama meelt," sõnas Samost.

Ta lisas, et päev varem oli valitsuse pressikonverentsil peaminister Jüri Ratas öelnud, et peab kaaluma, kas hakkab ka ise edaspidi hommikuti isiklikult oma lapsi kooli sõidutama. Samost selgitas, et peaministrile kehtib aga turvalisuse osas sootuks teine režiim kui muudele ministritele.

"Inimesed, kes tegelevad peaministri julgeoleku probleemidega, tema ihukaitsmisega, ei ole kindlasti nõus sellega, et peaminister istub ise autorooli ja sõidutab oma lapsed kooli," lisas Sildam.

Samost selgitas, et pärast riigikontrolör Janar Holmi sõnavõttu tekkis küsimus, milleks üldse ministril ametiauto on, kuidas määrata selle kasutamisele piire ja reegleid.

"Võtame lihtsa näite, kui kell on viis, pool kuus, kuus õhtul ja minister peab olema ükskõik kas valitsuse istungil, mingil koalitsiooni nõupidamisel ja tal on lapsed kas lasteaias või koolis. Oletame, et minister on üksikvanem. Kas ta võib öelda autojuhile, et kuule, palun käi lasteaiast läbi /..../, viska lapsed koju," arutles Sildam ja lisas, et muidu seisaks autojuht sel ajal niisama.

Samost arvas, et see on Eestis varem olnud tavaks.

"Ma ei taha kellelegi kuidagi aastate tagant mingit kurja koormat selga panna, aga olen näinud ministeeriumide autosid olukordades, mis tänase vaate kohaselt on väga taunitavad," sõnas Samost ja tõi üldistatud näiteks, et autojuht sõidutab ministri Tallinnast välja töövälisele üritusele ja magab ise ürituse ajal autos.

Ta lisas, et on oluline, et ministrite kui väga oluliste ametiisikute, tööaeg oleks võimalikult efektiivselt sisustatud ja seetõttu ongi neil autojuhid.

