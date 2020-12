"Samost ja Sildam" lahkasid ministrite karjäärivalikut puudutavat eelnõu

"Mis see nüüd siis on, et lähtume sellest, kui inimene saab ministriks, siis tegemist on pätiga, kes hakkab esimesest tööpäevast peale endale mingit pehmemat maandumist korraldama, otsib kust saaks langevarju ja hakkab positsioone erasektoris tegema. Seda nimetatakse korruptsiooniks, mille eest lastakse kohalt lahti või pannakse isegi kinni. Mina ei saa sellisest usaldamatusest aru," sõnas Sildam, kellele jäi eelnõu idee arusaamatuks.

Ta selgitas, et tema hinnangul valitakse ministriteks parimad kandidaadid, kes teevad oma tööd ausalt ning ei kavatse kuidagi oma positsiooni kuritarvitada.

Samost lisas, et selles ei pole midagi halba, kui minister hiljem erasektorisse suundub, aga kogu protsess peaks lihtsalt läbipaistev olema.

"Kas see tähendab seda, et minister saab aasta aega ministripalka?" uuris Sildam töökeelu kohta. Kuid Samost vastas, et eelnõuga on plaanis ministrite lahkumishüvitis ära kaotada ning mingisugust lisapalka kellelegi maksma ei hakata.

"Sellest õhkub ühelt pooolt umbusaldust valitsuse liikmete vastu," lisas Sildam.

Samost ütles, et talle tundub nagu tegemist oleks n-ö linnukeste kirjapanemisega. Ta selgitas, et lähtutakse EL-i soovitusest piirata ministrite siirdumist erasektorisse ning eelnõu mõjub vormitäitena.

"Soov näidata, et lahendatakse mingit probleemi, mis oleks nagu väga suur /---/, see on minu meelest kõige ehedam populism," ütles Samost.

Sildam lisas, et seesugune lähenemine teeb üldistuse, nagu oleksid kõik poliitikud pätid.

Lisaks justiitsministeeriumi eelnõule rääkisid saatejuhid ka Reformierakonna eelnõust vihakõne piiramise kohta.

Samost sõnas, et tal on hea meel, et eelnõu läbi ei läinud, kuna see oleks hakanud piirama ka sõnavabadust. "Tegemist oli väga-väga ebaõnnestunud katsega Eestis mingit osa avalikust diskussioonist maha kärpida," lisas ta.

Reformierakonna eelnõu oli Samosti sõnul poliitiline ning Eestis pole vaja sõnavabadust kuidagi piirama hakata.

"Üldiselt ma arvan, et sellise poliitilise retoorika juures, kus tõesti mõnikord võib olla vihast nõretamist, tuleb lähtuda vanast põhimõttest, et parim kättemaks on mitte olla nende sarnane," lisas Sildam.

Lisaks räägiti saates ka koroonavaktsiinidest ja abielureferendumist.