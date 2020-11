Riigikaitse nõukogu kinnitas Eesti-USA suhete head seisu ja e-valimiste turvalisust

President Kersti Kaljulaidi kokku kutsutud riigikaitse nõukogu arutas esmaspäeval valitsuse liikmete Mart ja Martin Helme väljaütlemiste valguses Eesti ja USA suhteid ning e-valimiste korraldust. Eesti suhted oma suurima liitlasega on jätkuvalt head ning e-valimised endiselt turvalised, kinnitas Kaljulaid.

"Täna oli esimest korda selline olukord, kus riigikaitsenõukogu pidi arutama meie riigi enda sammude tõttu meie julgeoleku ja rahvusvahelise positsiooni kahjustamist," ütles Kaljulaid pärast riigikaitsenõukogu istungit.

Presidendi sõnul on varasema kaheksa riigikaitsenõukogu teemad olnud tuleviku suunatud ja positiivse alatooniga ning puudutanud energiajulgeolekut, Eesti e-riigi võimekust ja küberturvalisust ning liitlasvägede paigutamist Tapale.

Seekord panid aga Eesti riigi esindajad kahtluse alla meie ja ka meie olulisima liitlase valimiste usaldusväärsuse.

Presidendi sõnul andsid väliskaubanduse ja IT-minister Raul Siem ning valimisteenistuse juhid ülevaate e-valimiste korraldusest. Lisaks jõudis riigikaitsenõukogu seisukohale millega ka valitsus nõustus, et kui valimiste eel otsustatakse muuta valimisseadust, siis tuleb arvestada ka erakorraliste valimiste toimumise võimalusega ning teha valimisseaduse muudatusest tingitud IT-süsteemide ümberehituseks vajalikud vahendid koheselt kättesaadavaks.

Rääkides Eesti suhetest Ameerika Ühendriikide, ütles Kaljulaid ja ta lisas, et ka valitsus nõustus sellega, et koostöö meie tähtsaima liitlase USA-ga on väga hea nii selle kui ka varasemate adminstratsionidega ja saab kindlasti ka olema järgmisega.

"Loomulikult on see USA kodanike küsimus, kuidas nad oma valimistega kordas saavad," lisas Eesti president.

Kaljulaid otsustas riigikaitse nõukogu kokku kutsuda 8. novembril, pärast seda, kui rahandusminister, EKRE esimees Martin Helme ja toonane siseminister Mart Helme seadsid kahtluse alla Eesti e-valimiste ja viimaste riigikogu valimiste ning Ameerika Ühendriikide presidendivalimiste aususe. Mart Helme teatas päev pärast oma sõnavõttu, et astub siseministri kohalt tagasi.

Riigikaitse nõukogu on nõuandvaks organiks presidendi juures ning nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele. Nõukogu koosseisu kuuluvad riigikogu esimees, peaminister, riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees, riigikogu väliskomisjoni esimees, välisminister, kaitseminister, rahandusminister, siseminister, justiitsminister, majandus- ja taristuminister, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister ning kaitseväe juhataja.

Nõukogu arutab riigikaitse seisukohalt olulisi küsimusi ja avaldab nende kohta arvamust.