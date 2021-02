"Tooksin paralleeli viirustemaailmaga, koroonaviirusega - hügieeninõuded on need, mida kõik arvutikasutajad peaks järgima internetis ja arvutis toimetades," ütles Noormaa. Tema sõnul tähendab see, et arvutikasutaja peab olema natuke paranoiline: "Kui midagi tundub kahtlane, kui midagi on liiga ilus, et olla tõsi - näiteks tuntud kaubamärgi allahindlus 70 protsenti - siis ei ole mõtet kohe ostma tormata, enne tasuks selgeks teha, millega on täpselt tegu. Täpselt sama moodi on linkidega - igasugustele linkidele klikkimisel tuleks olla topelt ettevaatlik. Seal on erinevad meetodid, kuidas selles veenduda ja kui on kahtlus, siis pigem mitte torkida."

Noormaa tunnistas, et võitlus küberrünnkutega on riigiasutuste jaoks lõputu võitlus. "Kurjategijad otsivad uusi võimalusi, süsteemide kaitsjad aga pidevalt täiustavad oma süsteeme, et teha sellised rünnakud võimalikult raskeks. Aga nagu elus ikka juhtub - kusagil on kellegi lohakus või näpuviga, eksimus ja kurjategijad on varmad selliseid võimalusi ära kasutama," selgitas ta.

Noormaa sõnul ei ole mitte ükski süsteem digimaailmas, mitte ükski riik ega asutus kunagi sada protsenti kaitstud. "Alati jääb võimalus, nii kaua kui inimesed on mängus, et kuskil on mingi viga, mingi auk, mida saab ära kasutada. Näiteks telefoni tarkvara uuendused toimuvad ka pidevalt. See tähendabki seda, et tarkvara parandamine ja uuenduste tegemine on pidev protsess," rääkis RIA juht.

Kommenteerides Eesti võimekust küberrünnakuid tõrjuda, märkis Noormaa, et Eesti riigi tugevuseks on see, et meie digiriigi alus - ID-kaart ja X-tee - on sellised tehnoloogiad, mis võimaldavad suhteliselt turvalist toimimist.

Eesti on olnud viimased 20 aastat pidevas arengus, kuid sellele vaatamata on RIA jaoks oluline panustada rohkem küberturvalisse, sest see on valdkond, millest sõltub digiriigi heaolu, lisas Noormaa. "Rünnakud on pidevad, need ei kao kusagile ära ja pigem võimenduvad. Seepärast peab riik olema võimeline ennast pidevalt kaitsma," tõdes ta.

Rääkides lähiaastatest, ütles Noormaa, et RIA jätkab panustamist küberturvalisuse tõstmisse ning X-tee ja ID-kaardi turvalisuse parandamisse. "Kindlasti lähitulevik on see, et me üks hetk loobume plastikkaardist sellisel kujul nagu ta praegu on ja kolime rohkem virtuaalseks oma lahendustega. See annab juurde kasutusmugavust ja tehnilisi nüansse, mida saab kasutada. Teisest küljest peame kogu aeg tegelema sellega, et kõik see oleks turvaline. Et siin ei paneks kasutajaid ja riiki löögi alla." rääkis Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor.