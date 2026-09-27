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Madise võtab riigikaitse nõukogu nõunikuks Taimar Peterkopi

Eesti
Taimar Peterkop
Taimar Peterkop Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Eesti järgmiseks presidendiks valitud Ülle Madise võtab pärast ametisse astumist Vabariigi Presidendi juures tegutseva Riigikaitse Nõukogu nõunikuna tööle endise riigisekretäri Taimar Peterkopi. Madise soovib hakata korraldama regulaarselt Riigikaitse Nõukogu istungeid.

"Mul on väga hea meel, et Taimar Peterkop nõustus Riigikaitse Nõukogu töö sisulise ettevalmistamise ja korraldamise oma õlule võtma. Taimar Peterkop tunneb laiapindset riigikaitset nii teoreetiliselt kui praktiliselt, mõistab väärikate inimsuhete ja ettenägeliku, kindlameelse ning visa ühise tegutsemise tähtsust," sõnas Madise pressiteate vahendusel.

Põhiseaduse kohaselt on Vabariigi President riigikaitse kõrgeim juht ning tema juures tegutseb nõuandva organina Riigikaitse Nõukogu, mis annab võimaluse tuua riigikaitseküsimuste arutamiseks ühe laua taha president, riigikogu, valitsuse ja kaitseväe esindajad ning aitab kujundada terviklikku vaadet riigi julgeolekule.

"Ajad ja olud nõuavad julgeoleku eest vastutajatelt suuremat tähelepanu, et ühiskonnas valitseks kindlustunne. Riigikaitse tähendab sõjalise riigikaitse kõrval ka laiapindse riigikaitse arendamist ja seetõttu näen ka vajadust nõukogu tööd muuta regulaarsemaks ja järjepidevamaks. Nõuniku kaasamine aitab nõukogu tööd paremini ja sisulisemalt korraldada," märkis Madise.

"Hindan väga kõrgelt tulevase presidendi kutset mind oma meeskonda kaasata. Saan selles rollis rakendada oma kriisideks valmistumise ning nende lahendamise teadmisi ja kogemust ning seeläbi panustada Eesti võimekusse seista vastu kriisidele ärevas geopoliitilises keskkonnas", ütles Peterkop pressiteates.

Peterkop ütles pühapäeval ERR-ile, et kui seni oli Riigikaitse Nõukogu käinud presidendi kutsel koos ad hoc vormis, siis Madise soovib selle presidendiks saades muuta süsteemseks.

Peterkop oli aastatel 2018 – 2025 riigisekretär ning enne seda aastatel 2015 – 2018 Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektor. Varem on ta töötanud kaitseministeeriumis asekantslerina, ning kaitsepoliitika nõunikuna Eesti suursaatkonnas Washingtonis. Praegu töötab Peterkop E-riigi Akadeemias küberturvalisuse valdkonna vanemeksperdina.

Peterkop on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning omandanud USA maaväe sõjakolledžis (United States Army War College) magistrikraadi strateegilises juhtimises.

Riigikaitse Nõukogu eesmärk on tagada arutelufoorum, kus riigikaitsepoliitika kujundamise pädevusega ametiisikud saaksid oma seisukohti väljendada ja ühtlustada. Nõukogu teenib riigi ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika tagamise huve. Nõukogusse kuuluvatel ametiisikutel on võimalik väljendada oma seisukohti kõigis olulisemates riigikaitse küsimustes ning tagada riigikaitse seisukohalt kõige olulisemate, Vabariigi Presidendi pädevusse kuuluvate otsuste ja ettepanekute tasakaalustatus. Nõukogu koosolekuid juhatab Vabariigi President.

Riigikaitse Nõukogu on Vabariigi Presidendi juures tegutsev nõuandev organ, mis arutab riigikaitse seisukohalt olulisi küsimusi ja avaldab nende kohta arvamust. Nõukogu töökorra kinnitab ja selle koosolekuid juhatab Vabariigi President.

Madise on teatanud, et tema presidendiks saades hakkab presidendi kantseleid juhtima Paavo Nõgene, julgeolekunõunikuna hakkab tööle Rainer Saks, sisepoliitika nõunikuna Vladimir Svet, välisnõunikuna Liis Lipre-Järma, kultuurinõunikuna Jaak Prints, kommunikatsiooninõunikuna Harrys Puusepp ning presidendi nõunikuks saab ka Piret Arukaevu, kelle ülesandeks saab presidendi töökorralduse ja kantselei sisemise koostöö koordineerimine ning presidendi kultuurirahastu töö korraldamine.

Toimetaja: Mait Ots

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