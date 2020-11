"Hiina armee võitis tagasi kaks olulist künkatippu, kus nende väed muutsid India sõdurite okupeeritud strateegilised alad mikrolaineahjuks," ütles väljaandele The Times Jin Canrong, kes on Pekingis baseeruva Renmini Ülikooli rahvusvaheliste suhete professor.

Mikrolainerelvad kasutavad kõrge sagedusega elektromagnetilisi kiirgusi, mis soojendavad üles inimeste nahakudesid, põhjustades nii ärritust ja valu.

"15 minutit pärast mikrolainekiirguse kasutamist hakkasid India sõdurid oksendama ja põgenesid oma positsioonidelt," ütles Jin Canrong

"Me ei teinud mikrolainerelvade kasutamist avalikuks, kuna kõik toimus ideaalselt," ütles Jin Canrong.

India pole kommenteerinud mikrolainerelvade kasutamist.

Hiina ja India kokkupõrgetel Himaalaja mägedes on pikk ajalugu. 1962. aastal toimus seal kahe riigi vahel täiemahuline sõjaline tegevus.

Hoolimata kõrgetasemelistest läbirääkimisest Delhi ja Pekingi vahel pole stabiilsust regiooni endiselt saabunud.

Et vältida konflikti eskaleerumist, ei tohi kumbki pool kasutada teise riigi sõdurite vastu tulirelvi.

Sellepärast peavad India ja Hiina armeed olema "leidlikud", et saavutada regioonis paremaid strateegilisi positsioone.

Augustis kasutas India armee spetsiaalset Tiibeti mägiküttide üksust, kes käsitsivõitluses hõivasid künka tipud.

Kuna enamik Hiina armee sõduritest on üles kasvanud lauskmaal, siis indialaste rünnak oli edukas.

Hiina sõjaväe juhtkonnale oli see rünnak ootamatu ja nii nad pidid välja mõtlema uue taktika, kuidas ilma tulirelvi kasutamata kaotatud positsioonid tagasi võita.

Mikrolainerelvi on varem Afganistanis kasutanud ka Ameerika Ühendriigid. Samuti on oletatud, et sarnaseid relvi kasutati USA diplomaatide ründamises 2018. aastal Guangzhou linnas Hiinas.

Enamik inimesi tunneb lihtsalt ebamugavust, kui neid rünnatakse mikrolainekiirgusega, kuid mõned uuringud väidavad, et pikemajalisem kokkupuude kiirgusest tuleneva radiatsiooniga võib soodustada vähirakkude paljunemist.