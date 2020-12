Hiina ja India ei leia Himaalaja mäestikus piiritülile lahendust

India ja Hiina on mõlemad viinud Himaalaja mägedesse suurtükke, soomukeid ja kümneid tuhandeid sõdureid. Tegemist on viimaste aastakümnete kõige ohtlikuma vastasseisuga Aasia suurriikidest rivaalide vahel.

Tuhanded Hiina sõdurid on India territooriumil ja läbirääkimised konflikti lahendamiseks on ummikus, teatas The Times.

Maailma kaks suurimat sõjaväge seisavad vastakuti 5000 meetri kõrgusel, kus temperatuur võib langeda miinus 40 kraadini.

Hiina ja India vaidlus piiri üle teravnes sel aastal, kui 20 India sõjaväelast ja teadmata arv hiinlasi sai tulevahetuses surma. Samuti teatas Hiina sel aastal mikrolainerelvade esmakordsest kasutamisest India armee vastu.

Vastasseis on tekitanud kartusi, et ühe poole valearvestus võib viia maailma kaks kõige suurema rahvaarvuga riiki avatud konflikti. Hiina ja India on mõlemad tuumariigid ja mõlema riigi elanike koguarv on üle 2,7 miljardi inimese.

Hiina väed ületasid maikuus vaidlusaluses Ladakhi provintsis piiri ja India on selle tulemusena pidanud loovutama 260 ruutkilomeetrit strateegilist territooriumi.

Peamiseks vaidluskohaks kahe riigi vahel on Karakorami mäekuru, mis on juba iidsest siiditee ajastust strateegiline transpordisõlm. Tegemist on Hiina jaoks olulise ligipääsuga Pakistani ja potentsiaalse kaubandustee väärtus võib ulatuda miljarditesse eurodesse.

"See oli Hiina poolt enneolematu samm, vaatamata tohutule investeeringutele India majandusse läks Hiina sõjalise laienemise teed. See on kindlasti seotud globaalse poliitikaga. India võis olla sihtmärk, et tagasi teha USA-le, mis on Trumpi administratsiooni ajal Hiina suhtes agressiivsema hoiaku võtnud," teatas endine India diplomaat Phunchok Stobdan.

India on seni eitanud, et Hiina väed on peale tunginud. Juunis tapsid hiinlased varitsusest 20 India sõjaväelast, kuid peaminister Narendra Modi sõnul polnud piiril mingit konflikti.

India arglikust vastukajast on Pekingi propagandistlik retoorika üha teravamaks muutunud. Eelmisel kuul väitis Pekingi Ülikooli professor Jin Canrong, et Hiina väed on tagasi võtnud kaks mäetippu, kasutades selleks mikrolainekiirgust.

"Me ei avalikustanud seda, kuna lahendasime probleemi ilusti. India ei avaldanud seda, kuna nad kaotasid nii armetult," teatas Jin Canrong

India valitsus ja sõjavägi peavad Hiina professori sõnavõttu Pekingi propagandaoperatsiooniks.

"Hiina väide, et nad kasutasid mikrolainerelvi, ei vasta tõele. Hiinlased kasutavad seda propaganda eesmärgil, et lisada Indiale survet," ütles India kindralleitnant D S Hooda.

India on Hiina kasvavale agressioonile vastanud USA-ga kaitsepakti loomisega, samuti on Delhi koostööd suurendatud Austraaliaga.

Indias on kasvanud ka Pekingi vastane viha, Delhi on keelustanud Hiina mobiiltelefonirakendusi, sealhulgas TikToki. Bollywoodi filmitähed ja suurärimehed ühinesid India valitsuse üleskutsega Hiina kaupade boikoteerimiseks.