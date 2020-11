Saksamaa tööstusrobotite tootja Hahn Automation plaanib järgmisel kolmel aastal Hiinasse investeerida miljoneid eurosid, soovides ära kasutada majandust, mis taastub koroonaviiruse kriisist kiiremini kui teised.

"Kui me tahame kasvada Hiina turul, siis me peame tootma kohapeal," ütles Frank Konrad, kes on Hahn Automationi juhatuse esimees.

"Praegu moodustab Hiina turg meie käibest 10 protsenti, 2025. aastaks plaanime tõsta seda 25 protsendini," lisas Konrad.

Thüringi Liiduvabariigis asuv andurite tootjal UST-l on sarnane soov jõuda 25 protsendini.

"Ilma Hiinata, poleks meie kolmas kvartal nii edukas olnud, seepärast on loogiline, et tegemist on meile olulise turuga," ütles Olaf Kiesewetter, kes on UST juhatuse esimees.

Hiina majanduslik taastumine koroonaviirusest on heaks uudiseks sellistele ettevõtetele nagu Hahn, kuid Saksamaa valitsusele muutub olukord ainult keerulisemaks.

Angela Merkeli valitsus on võtnud eesmärgiks Saksamaa majandusliku sõltuvust Hiinast vähendada.

2019. aastal oli Hiina Saksamaa suurim majanduspartner, kus kaubavahetuse maht oli peaaegu 200 miljardit eurot.

2016.aastal võtsid hiinlased üle Bayernis baseeruva roboti ettevõtte KUKA, mis tegi mitmed Saksamaa ametnikud murelikuks. Selle tulemusena hakati Hiinas aina rohkem nägema otsest majandusliku konkurenti.

Seepärast on Saksamaa firmad Aasias otsimas alternatiive, et vähendada oma sõltuvust Hiinast.

"Sihikule on jäänud sellised riigid nagu Indoneesia ja Vietnam," ütles Friedolin Strack, kes on Saksamaa väliskaubandusameti juhataja.

Siiski jäi Strack ettevaatlikuks ja lisas, et Hiinast sõltuvuse vähendamine võib veel mitu aastat aega võtta ja praegu seal investeeringud tootmisvõimsuse suurendamiseks jätkuvad.

Majanduslik sõltuvus töötab ka hiinlaste suunas, kuna Euroopa Liidu riigid on suurimad välismaised investorid ja loovad kõige rohkem töökohti.

Peking on lubanud oma majandust eurooplastele aina rohkem avada, lootuses investeeringuid alles hoida ja neid isegi kasvatada.