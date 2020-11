Tallinnas ja Harjumaal moodustavad suure osa uutest koroonaviirusega nakatunutest 15-19 aastased noored.

Sellises olukorras on Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri Mart Laidmetsa sõnul mõistlik, et koolid arutavad distantsõppele mineku plaani läbi Terviseametiga, mitte ei torma kohe iseseisvalt otsuseid vastu võtma. Laidmetsa sõnul on noorte haigestumisest suurem probleem aga koroonaviiruse levik õpetajate seas.