Jensen teatas Twitteris, et esitas lahkumispalve, kuna tal ei ole parlamendis vajalikku usaldust, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Skandaal sai alguse sellest, et koroonaviirusesse nakatunud naaritsatel avastati viiruse mutatsioon, mis kandub edasi ka inimestele. Valitsus teatas seepeale, et kõik Taani karusnahakasvatuste naaritsad hävitatakse, kuid tunnistas hiljem, et valitsusel ei olnud õigust anda käsku kõigi naaritsate tapmiseks.

Riigis on üle 1000 naaritsakasvatuse, kus töötab umbes 6000 inimest. Taani toodab 40 protsenti maailma naaritsanahkadest.