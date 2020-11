See, millise tundega käisid lätlased kolmapäeval peretsi Riia Vabadussamba juures lilli toomas, on sama palju väärt kui kümnete tuhandete õlg-õla kõrval hümni laulmine Daugava kaldapealsel,mis sel aastal jäi viiruse leviku tõttu ära, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tavatu küll, aga Lätis ei toimunud tänavu riigi sünnipäeval ühtki rahvaüritust. Saatuse tahtel oli samamoodi ka kevadel, mil Läti taasiseseivumisest möödus 30 aastat.

"Igal põlvkonnal on oma väljakutsed. 102 aastat tagasi tuli jõuga võidelda meie riigi iseseisvuse eest. Ja nad saavutasid selle! 30 aasta eest tuli meie riigi iseseisvus taastada ja me tegime seda! Praegu on meil väljakutse ületada pandeemia. Ja meil õnnestub see!"kõneles peaminister Krišjanis Karinš.

Seimi pidulik istung siiski toimus, aga kaugtöö vormis nii, et saadikud viibisid oma fraktsiooniruumides erinevais parlamendihooneis.

"Täna, riigi sünnipäeval, avaldame erilist austust meditsiinitöötajaile - arstidele, nende abidele, õdedele, sanitaridele -, kõigile, kes riskivad praegu ennastsalgavalt oma tervisega," ütles seimi esimees Inara Murniece.

Nutikad muusikud ja kontserdikorraldajad pakkusid kolmapäeval tipptasemel esinemisi, mida seekord võis vaadata tasuta ja oma kodus.

President Egils Levits saatis eraldi tervituse kodust kaugel, laias ilmas elavaile lätlastele. Riigipea hinnangul pole kunagi varem olnud kodu- ja välislätlased nii põimunud kui praegu.

"Kirikud, pühapäevakoolid ja kultuuriühendused kindlustavad läti keelt ja elustiili. See on teie panus Läti rahva kestvuse ja arengu heaks 21. sajandil," sõnas Levits.

Lätis on diasporaa toetamiseks ka eraldi seadus ning paljud on koroonaajaks kas ajutiselt või päriselt tulnud Lätti tagasi.

Riias Vabadussamba juures viibinud ERR-i korrespondent Ragnar Kond rääkis, et tänavusel tagasihoidlikul iseseisvuspäeva tähistamisel ei ole näha autodel Läti lippe lehvimas, ära jäi pidupäevasaluut ning polnud ka kaitseväe paraadi. Aga inimesed on siiski Vabadussamba juures ning jalutavad linnas.

"Kui ei õnnestunud sel aastal korraldada valgusfestivali, siis on ikkagi valgustatud Läti lipu värvidega Vabadussammas," lisas Kond.

Ta märkis, et Läti kaalub koroonaviiruse leviku tõttu praegu tõsiselt kõikide koolide kaugõppele saatmist, kuid seda otsust veel tehtud pole.