Läti laupäevaste parlamendivalimiste eel on kaks seni pikalt võimul olnud parteiühendust valimiskünnise piiril ja rohkem kui kolmandiku seimi kohtadest võivad saada idapoliitika toetajad. Üle 11 protsendi valijaist on eelhääletusel või posti teel juba oma hääle andnud.

Eelhääletamine Lätis lõppes reedel, mis osutus väga aktiivseks. Valimiste võitjaks ennustatakse praegust peaministrit Andris Kulbergsi ja tema parteid Ühinenud Nimekiri, kuid kellega koos ta koalitsiooni teeb, on iseküsimus, sest pole teada, kes tema koalitsioonipartneritest üldse parlamenti pääsevad. Taas võitlevad Lätis omavahel ida- ja läänesuund, nagu see viimastel kordadel on ikka olnud.

Viie protsendi piirimail kõiguvad pikalt riiki juhtinud Uus Ühtsus ning Roheliste ja Talurahva Liit.

"Meil on vene parteid, keda mõjutatakse Kremlist. Nad võitlevad väga agressiivselt

oma koha eest Läti poliitikas ja parlamendis. Olen seda näinud ka NATO Parlamentaarses Assamblees, kus ma olen koos oma sõbra Marko Mihkelsoniga Eestist," sõnas Läti seimi Uue Ühtsuse fraktsiooni liige Irma Kalnina.

Peaminister Kulbergsi valimisloosung on "Meil on lahendus". Juba küsitakse irooniliselt, kas see lahendus on valitsus koos endise oligarhi Ainars Šlesersiga. Paljusid üllatas, et valdades tegutsevad tuntud poliitikud, eesotsas piiriäärse Valka omavalitsusjuhi Vents Armands Krauklisega, kandideerivad valimistel Šlesersi nimekirjas. Koos Krauklisega on seal teisigi Vidzeme partei liidreid.

"Mitte kedagi pole Lätis nii palju uuritud kui Šlesersit ja midagi pole leitud. Kui oleks leitud, puhkenuks selle ümber juba tohutu kära. Partei Läti Esikohal fookus on loogiline ja minu jaoks mõistetav - teha rohkem koostööd Ameerika Ühendriikide ja Trumpi administratsiooniga," ütles Vidzeme partei esimees Vents Armands Krauklis.

Kremli-meelsed Suveräänne Võim/Uuslätlased hoiavad praegu teist kohta ja pääsevad kindlasti parlamenti, hoolimata sellest, et nende liidri Julia Stepanenko Venemaal elav isa toodab Vene armeele draakonihambaid.

"Tahan toetada Ukrainat rahuläbirääkimistel. See on suur erinevus. Loodan, et mõistate - soovime, et Ukraina võidaks selle sõja rahumeelsete läbirääkimiste kaudu," ütles parteiühenduse Suveräänne Võim/Uuslätlased juhatuse liige Julija Stepanenko.

Rahvuslaste Ühendus, kelle eestvedamisel on õnnestunud parlamendis vastu võtta palju Läti-meelseid otsuseid ja kes alles reedel surus läbi seadusemuudatuse, mis lubab rahvusringhäälingus kasutada vene keelt vaid erandjuhtudel, on valmis tööd semis jätkama.

"Praegune koalitsioon on kindlalt läänemeelne. Oleme nõudnud kogu koostöö lõpetamist Venemaaga ja panustada läänesuunda. Kuid samas on ka teine osa, kes soovib suhteid idapoolega taaselustada," sõnas Läti seimi sekretär Janis Grasbergs (Rahvuslaste Ühendus).

Läti on valimisteks tugevdanud IT-süsteeme ja riiki turvavad neli Saksamaa hävitajat.