Avaettekande teeb kultuurikomisjoni esimees Aadu Must (Keskerakond).

"Õpetajate järelkasvu ja õpetajakutse väärtustamist puudutav arutelu on olnud kultuurikomisjonis kindlasti üks põhjalikumaid ja sisukamaid. Vahetades mõtteid nii koolipidajate, koolijuhtide, õpetajate, erinevate haridusalgatuste kui ka ülikoolide esindajatega, on esile kerkinud läbivad kitsaskohad ja kunagised poliitilised otsused, mis ei ole enda eesmärki täitnud," rääkis Must.

"Nüüd on aeg viia kogutud mõtted olulise tähtsusega riikliku küsimusena riigikogu suurde saali ning liikuda lahenduste suunas."

Ettekannetega esinevad veel Tallinna Prantsuse Lütseumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ning hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordinaator Liis Reier, Tartu Ülikooli Pedagogicumi juhataja professor Margus Pedaste ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps (Keskerakond).

Ettekannetele järgnevad küsimused sõnavõtjatele ja fraktsioonide sõnavõtud.