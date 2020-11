Nakatumiskordaja R on nädalaga vähenenud, kuid ikka liiga kõrge

Selleks et kasv pidurduks, peaks nakatamiskordaja R langema alla 1, märgib ajaleht.

Mida kõrgem kordaja on, seda kiirem on kasv. Kui R on vähem kui 1, siis see tähendab, et üks nakatunu suudab nakatata vähem kui ühe inimese. See tähendab, et viirus sureb tasapisi välja, uusi nakatunuid tuleb iga päev juurde vähem, kuni epideemia kaob.

R-i mõjutavad kolm tegurit: viiruse agressiivsus, doos ja kontaktide arv nakkusohtlikul perioodil.

Terviseameti kriisistaabi hädaolukorra meditsiinijuhi Arkadi Popovi sõnul arvestavad nad, et umbes kümne päeva pärast vajab Eestis haiglaravi juba vähemalt 200 inimest.

Ulatuslikult kriisist saab Popovi sõnul rääkida siis, kui Eestis vajab haiglaravi juba enam kui 300–400 Covid-19 patsienti.