Eesti ja Norra võtavad ÜRO julgeolekunõukogus Afganistani teemahoidja rolli

Teemajuhi rolli ülevõtmine Saksamaalt ja Indoneesialt tähendab seda, et Eesti ja Norra hakkavad juhtima ÜRO julgeolekunõukogus toimuvaid Afganistani arutelusid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Reedel toimus ka ÜRO julgeolekunõukogu virtuaalistung, milles rõhutati Dohas alanud rahukõneluste tähtsust Afganistani tuleviku nimel.

"Teemahoidja staatus on meile ka uus. Põhimõtteliselt on teemahoidja ülesanne hoida Afganistani teemad fookuses. Ja mida me loodame, on see, et seeläbi toetame rahuprotsessi edasist kulgu. Vaatame, et osapoolte entusiasm

läbirääkimistel osaleda ei kahaneks ja teeme avalduse, kui näeme, et protsess ei liigu soovitud suunas. Näiteks praegu me näeme, et vägivald on Afganistanis

viimastel kuudel pigem kasvanud kui kahanenud," rääkis välisministeeriumi Aasia büroo direktor Celia Kuningas-Saagpakk.