Maas lausus oma karmid sõnad pärast seda, kui üks noor naisterahvas ütles laupäeval Hannoveris koroonapiirangute vastasel meeleavaldusel, et tunneb "end täpselt nagu Sophie Scholl". Scholl oli Saksa üliõpilane, kelle natsid töö eest vastupanuliikumises hukkasid.

Kõne videot on sotsiaalmeedias vaadatud juba enam kui miljon korda ning paljud on kõneleja teravalt hukka mõistnud.

"Igaüks, kes võrdleb end täna Sophie Scholli või Anne Frankiga, naeruvääristab seda julgust, mida oli vaja natsidele vastupanu osutamiseks," säutsus Maas.

"See trivialiseerib holokausti ja näitab talumatut ajaloo unustamist. Mitte midagi ei seo koroonaproteste vastupanuvõitlejatega. Mitte midagi!"

Videolõigus on näha, kuidas turvamees katkestab laval oleva naise sõnavõtu, et ulatada talle oma oranž helkurvest, öeldes, et ta sõnad tähendavad "holokausti vähendamist".

"Ma ei tee turvatööd sellise jama nimel," kuuldi teda ütlevat, enne kui ta minema viidi.

Noor naisterahvas, kes nimetas end 22-aastaseks Janaks, puhkes seejärel pisaraisse, pani mikrofoni maha ja lahkus lavalt.

Ühes teises möödunud nädalal toimunud intsidendis pöördus 11-aastane tüdruk Karlsruhes maskivastaste meeleavaldajate poole ning võrdles ennast Anne Frankiga, sest ta pidi oma sünnipäeva tähistama vaikselt, et naabrid ei kuuleks kutsutud külalistest.

Frank, kelle Hollandis varjul oldud ajal kirjutatud päevikut on lugenud miljonid, reedeti lõpuks ning ta suri Bergen-Belseni koonduslaagris 1945. aastal.

See võrdlus tekitas vihaseid reaktsioone ning Karlsruhe politsei nimetas seda "sobimatuks ja maitsetuks".

Saksamaa on uhke oma natsiminevikuga tegelemise ning holokausti eest "igavese vastutuse" võtmise üle.

Kuid viimastel aastatel on paremäärmuslik erakond Alternatiiv Saksamaale (AfD) esitanud väljakutse Saksamaa mälestamise kultuurile. Erakonna juhtfiguurid kutsusid riiki avalikult üles lõpetama natsikuritegude kahetsemise.

Valitsuse koroonaviiruse leviku piiramiseks kehtestanud meetmed vallandasid Saksamaal laiaulatuslikud protestid, millel osalevad nii vasakäärmuslased, vandenõuteoreetikud kui paremäärmuslased, kes väidavad, et piirangud rikuvad nende kodanikuõigusi.

Möödunud kolmapäeval Berliini meeleavaldusel astus politsei ebahariliku sammu ning kasutas veekahureid, et ajada laiali tuhanded meeleavaldajad pärast seda, kui nad eirasid märguandeid maskikandmise kohta.

Sajad inimesed kogunesid Berliinis pühapäeval taas järjekordseks koroonavastaseks meeleavalduseks.