Isamaa vahetab Kiisleri põhiseaduskomisjonis ajutiselt välja

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder ütles, et püsivalt kedagi õiguskomisjonis Isamaa välja vahetada ei plaani, kuid erakond plaanib ajutisi muudatusi. "Kui ühel või teisel fraktsiooni liikmel ei ole võimalik esindada fraktsiooni seisukohti mõnes küsimuses, siis nende eelnõude hääletamisel tuleb meil põhiseaduskomisjoni saata teine isik," rääkis Seeder.

"Seda on varem tehtud erinevate fraktsioonide poolt. Ka meie fraktsioon on seda varem kasutanud ja seda tuleb ka ilmselt nüüd kasutada, kuna Siim Valmar Kiisleri seisukoht ei ühti erakonna ja fraktsiooni seisukohaga. Ja komisjonis ei saa esindada iseenda isiklike seisukohti, seda sa võid teha suures saalis hääletuses, komisjonis esindab riigikogu liige fraktsiooni," märkis Seeder.

Millal ja kes võiks ajutiselt liikuda põhiseaduskomisjoni ei osanud Seeder veel öelda. "Me ei ole seda arutanud veel. Ükskõik kes. Fraktsiooni enamus ju toetavad seda menetlust. See on vastavalt sellele, millal komisjoni istung toimub ja kellel on võimalik minna fraktsiooni seisukohta esindama," ütles Seeder.

Abieluteemalise rahvahääletus peaks toimuma tuleva aasta kevadel, kui riigikogu sellesisulise otsuse teeb. Küsitluse korraldamist on lubanud takistada sotsiaaldemokraadid, lubades riigikogus esitada nii palju muudatusettepanekuid, et parlament ei jõuaks eelnõud läbimenetleda.