Kerge ei saa Maia Sandu elu värskel ametipostil olema, sest tema peamise rivaali Igor Dodoni sotsialistide partei fraktsioon on endiselt parlamendi suurim. Seega on vastuseis Sandu reformimeelsele tegevuskavale tugev.

Sandu tahaks Moldova Euroopa kõige vaesema riigi staatusest välja tuua, aga just sellesama vaesuse tõttu on rahva hulgas ka vastuseis igasugustele muutustele iseäranis suur, sest kõik kardavad, et muutuste tuules rebitakse neilt viimane leivatükk hammaste tagant ära.

Moldova on poolpresidentaalne riik, mis tähendab, et presidendi mõjuvõim on seal mõneti suurem kui näiteks Eestis. Erilisi võimalusi oma tegevuskava lihtsalt ametiga kaasneva võimuga läbi suruda pole presidendil aga sealgi.

"See on, mida Moldova rahvas tahab – nad tahavad erakorralisi parlamendivalimisi, sest praegune parlament on tõestanud, et ta ei suuda töötada rahva hüvanguks. Mõned parlamendiliikmed on endiselt seotud korruptsioonijuhtumitega ja rahvas tahab muutust, valides uue parlamendi, mis neid päriselt esindaks," lausus Sandu.

Ka tuleb Sandul rinda pistma hakata kohtusüsteemiga, mis on niivõrd korrumpeerunud, et seda on raske isegi kirjeldada. Organiseeritud kuritegevusega on tihedalt seotud nii kohtunikud, kui ka prokuratuur:

Sandu sõnul on tema prioriteedid riiklike fondide väärkasutamise lõpetamine, korruptsiooniskeemide likvideerimine ja ressursside leidmine, et Moldova majandus võiks kasvada.

"Ma hakkan tööle ettevõtluse kaitsel, hakkan edendama Moldova eksporti ja tagan, et riigifonde kasutatakse ainult kriisis enim kannatada saanud inimeste – pensionäride, töö kaotanute, vähekindlustatud perede – toetamiseks," lausus Sandu.

Värskeltvalitud president on lubanud õige pea parlamendile arutamiseks saata eelnõu, mille ta valmistas ette mullu veel peaministrina. Eelnõus nähakse ette võimalused nii kohtusüsteemi kui ka prokuratuuri puhastamiseks korruptantidest.

Rahvusvaheliselt tuleb aga Sandul tegemist teha Venemaaga, sest silmnähtavalt on Kremlil oma soosiku kaotust raske alla neelata.

Venemaa föderatsiooninõukogu väliskomisjoni juhi Konstantin Kossatšovi sõnul kukuvad läbi kõik Moldova katsed ennast Venemaast lahti siduda ning igatsus tihedama lõimumise järele Euroopa Liiduga viib Moldova tupikteele, kust muinasjutud helgest tulevikust Euroopa Liidus rahvast välja ei aita.

Samas on Venemaa president Vladimir Putin siiski saatnud Maia Sandule õnnitlustelegrammi, mida ta näiteks USA presidendiks valitud Joe Bidenile seniajani saatnud pole. Poliitikavaatlejate sõnul võib põhjus olla selles, et Venemaa tegelikult ei usu Sandu võimetesse Moldovat otsustavalt Lääne poole pöörata ning seepärast ei hakka talle kaigaste kodaratesse loopimisele esialgu ressursse kulutama. Täiemõõdulise kampaania saab Kremli jaoks valele poole tüüriva riigijuhi vastu käivitada ju ka siis, kui tema töö esimesed õied päevavalgele on ilmunud, aga viljadeni jääb veel aega.