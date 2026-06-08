Moldovas plahvatas Ukraina piiri lähedal droon, keegi viga ei saanud

Moldova idaosas kukkus alla ja plahvatas droon, kuid keegi viga ei saanud, teatasid võimud esmaspäeval.

Vahejuhtum leidis aset pärast seda, kui EL-i ja NATO liikmesriigis Rumeenias, mis asub Moldova naabruses ja jagab samuti piiri Ukrainaga, plahvatas viimase kahe nädala jooksul kaks drooni.

"Kinnitust leidis mehitamata õhusõiduki kildude leidmine põllumajandusmaalt piiriäärse Lopatna küla lähedal," teatas Moldova kaitseministeerium pressiteates.

Drooni nähti sisenemas Moldova õhuruumi nii kohaliku kui Eesti aja järgi kell 00.20 öösel, mil Ukrainas käis massiivne Venemaa drooni- ja raketirünnak, selgub teatest.

Moldova mõistis intsidendi karmilt hukka, seisis valitsuse Telegrami kanalil, kus lisati, et esialgse teabe kohaselt oli droon tõenäoliselt Ukraina päritolu.

"Sõltumata drooni päritolust lasub vastutus iga Moldova Vabariigi territooriumile maandunud drooni eest Venemaal," teatas välisministeerium eraldi postituses Telegramis.

Alates sõja algusest Ukrainas 2022. aastal on Moldova õhuruumi rikutud kümneid kordi.

Moldova president Maia Sandu ütles, et riik peab tugevdama oma droonitõrje- ja segamissüsteeme.

"Peame hakkama tootma droone, mis on võimelised teisi droone kinni püüdma ja alla tulistama," ütles Sandu möödunud nädalavahetusel antud intervjuus.